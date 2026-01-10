Morera y Las Niñas de Cádiz arrasan en la taquilla del Teatro de las Cortes en San Fernando

Un momento de la obra 'Morera for President', que también se representó en el Teatro de Las Cortes

A dos semanas del comienzo de una nueva temporada de invierno en el Real Teatro de las Cortes, el principal escenario de San Fernando cuenta ya con dos funciones favoritas que destacan por encima de las demás en lo que a aceptación del público se refiere. Son, de hecho, las únicas propuestas que han conseguido agotar las localidades disponibles.

Una de ellas, además, lo han hecho en un tiempo récord para las sesiones que tiene previstas en este mismo mes de enero (días 30 y 31). Se trata del nuevo espectáculo que trae Manolo Morera, No me enfado, pero me da coraje. El monólogo que el humorista gaditano estrenó en 2025 –y que antes de recalar en La Isla pasará por ciudades como Estepona o Badajoz– ha arrasado en taquilla, tal y como se esperaba. De ahí que desde un primer momento se apostara desde el Ayuntamiento de San Fernando por una doble función.

La programación de invierno en el Teatro de las Cortes, presentada a principios de diciembre al salir a la venta las primeras entradas, sucede a la temporada de otoño con apenas unas semanas de paréntesis y arrancará el día 24 con la version del clásico de Tennessee Williams –Un tranvía llamado deseo– que llega de la mano de David Serrano. A partir de ahí, se levantará el telón del principal escenario de La Isla para brindar ocho nuevos espectáculos.

Aunque la propuesta con la que llegan Las Niñas de Cádiz no se queda tampoco atrás. Apenas quedan unas pocas localidades sueltas disponibles para La reina brava, que se pondrá en escena los próximos días 6 y 7 de febrero.

