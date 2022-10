Las anécdotas del tranvía

El tranvía y la fuente Tusquets

El trazado del tranvía a su paso por el nudo de La Ardila obligó a cambiar de ubicación a la fuente de Tusquets (Fuente de la Comunicación) que hasta entonces se emplazaba en la rotonda Gómez Pablo. En 2009, el monumento fue trasladado en una compleja operación que se prolongó durante varias horas hasta su ubicación actual, en el mismo entorno. Eso sí, en el camino perdió su base, formada por una decena de anillos concéntricos. La fuente se quedó solamente en la estructura con forma de cubo. Años más tarde perdería también la barca que atravesaba la escultura del célebre arquitecto, aunque de eso no tuvo la culpa el tranvía sino el viento que hizo que cediera uno de los anclajes.

Cuando Alburquerque perdió la batalla con el tranvía

No fue el único obstáculo que el tranvía se encontró durante las obras. En el entorno del Puente Zuazo el proyecto chocó con una de las antiguas baterías defensivas integradas en un conjunto catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC): la de Alburquerque. La estructura defensiva fue soterrada en 2009 -y no sin polémica, claro- para dejar vía libre al tranvía. No consiguió salvarse ni siquiera estando a las puertas de la gran celebración que fue la conmemoración del Bicentenario de las Cortes.

Los cañones del tranvía

Las obras del tranvía, no obstante, también trajeron consigo buenas noticias. En 2009, durante las obras que se llevaban a cabo en el entorno del Puente Zuazo salieron a la luz hasta 16 cañones de gran tamaño procedentes, con toda probabilidad, del asedio que sufrió La Isla durante la Guerra de la Independencia. Fue un afortunado y sonado hallazgo. La Junta se hizo cargo posteriormente de la rehabilitación de las piezas de artillería que se pensaban exhibir en ese mismo entorno tras las obras de rehabilitación proyectadas en el Sitio Histórico. A los cañones, sin embargo, les aguardaba aún un azaroso recorrido que todavía no ha concluido. Aunque, eso sí, parte de estas piezas se exhiben en el acceso del actual Navantia Training Centre (NTC) de Navantia (parque de la Historia y el Mar).

Termas romanas en la calle Real

Levantar la calle Real de San Fernando de un extremo a otro dejó no pocas sorpresas. Porque los cañones fueron el hallazgo arqueológico más mediático y sonado, pero ni mucho menos el único. Durante las obras se encontraron restos de la calzada romana que llevaba hasta Gades, unos hornos cerca del patio Cambiazo, restos de un primitivo alcantarillado en lo que fuera el Mesón del Duque... ¡Y unas termas romanas en las proximidades del Castillo de San Romualdo! Fue un hallazgo de lo más relevante. Las termas se dataron en el siglo I d.C. y pusieron de manifiesto la relevancia del asentamiento romano en aquellas fechas.

López Gil y los billetes del tranvía

"Estoy en disposición de asegurar que antes del 31 de marzo el proyecto estará totalmente finalizado y comenzarán a venderse los billetes de este nuevo e importante medio de transporte para la Bahía". Son declaraciones literales realizadas por el delegado del Gobierno andaluz, entonces el socialista Fernando López Gil, el pasado 22 de diciembre de 2016. No ha sido ni el primer político ni mucho menos el último que ha errado al dar una fecha para la puesta en servicio del tranvía. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró en su discurso de investidura, en el pasado mes de julio, que iba estar en funcionamiento en septiembre. Y no ha sido así. Pero las declaraciones de López Gil se hicieron virales. El vídeo de aquella comparecencia circuló -y circula aún hoy día transformado en un meme- acumulando visitas y visitas.

La silueta de Camarón

El diseño planteado para las 7 unidades del tranvía fabricadas por CAF Santana también dio que hablar cuando se presentó allá por 2012. Al incluir en el dibujo de los vagones paisajes y elementos icónicos de las tres poblaciones unidas por el tranvía se apostó por mostrar también la silueta de Camarón de la Isla. El problema es que no se echó mano a ninguna de las dos esculturas del cantaor que existen en San Fernando (una de Antonio Mota, junto a la Venta de Vargas; y otra de Alfonso Berraquero, en su mausoleo en el cementerio), sino que copió la de la estatua de Camarón que existe en La Línea, que es fácilmente identificable por el gesto de la mano del cantaor. Aquello disgustó sobremanera al Ayuntamiento isleño, que presentó una queja a la Junta y habló incluso de "un error intencionado". Fomento restó importancia al tema.

Fotos, selfies y vídeos para el primer tranvía

Una de las imágenes más sorprendentes que ha dejado el tranvía a lo largo de todos esos años previos a su puesta en marcha ha sido la gran expectación que causó en 2014 el hecho de ver una de las primeras unidades circular por primera vez -en pruebas, claro- por la calle Real: fotos, selfies, vídeos circularon de inmediato por las redes sociales. Y pocos isleños se resistieron a hacer comentarios sobre ese tranvía del que ya por entonces llevaban una década escuchando hablar.

La supuesta 'avería' del tranvía

En julio de 2019, la imagen del tranvía remolcado a lo largo de todo el trazado de la calle Real a primeras horas de la tarde desató comentarios de todo tipo en La Isla al creerse la inmensa mayoría de la gente que la máquina se había estropeado durante las pruebas dinámicas que en estos días se están llevando a cabo entre San Fernando y Chiclana. La supuesta avería se convirtió en cuestión de minutos en un motivo de mofa a través de las redes sociales, donde se repitieron los comentarios irónicos e indignados en torno a un tranvía que teóricamente se había quedado tirado en medio de las pruebas, antes siquiera de empezar a funcionar.

Lo cierto es que no hubo tal avería y que lo ocurrido estaba totalmente previsto por la Agencia de Obra Pública de Andalucía y los responsables de los ensayos del tranvía, que tuvieron que explicar que se trataba de una las pruebas previstas con las unidades de este medio de transporte metropolitano. De hecho, se comprobaba el funcionamiento del remolque con el peso del tranvía a lo largo de todo el trazado, desde el salto del carnero en La Ardila. Las pruebas, precisamente, evaluaban un teórico rescate del tranvía en caso de avería.