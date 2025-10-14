A partir de este miércoles se pueden presentar alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando

A partir de este miércoles 15 podrán presentarse alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando. Tras el acuerdo adoptado en el último Pleno, este martes se ha publicado su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), trámite que abre el periodo de exposición pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local "para la presentación de reclamaciones y sugerencias".

¿Cómo se pueden presentar alegaciones?

Las alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando se pueden realizar a través del registro de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Fernando o bien de forma presencial, mediante petición de cita previa en la web del Ayuntamiento de San Fernando al Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, en horario de oficina de 9.30 a 13.30 horas (calle José López Rodríguez, 2).

El proyecto y las restricciones previstas

La puesta en marcha de la ZBE en San Fernando supone la restricción del tráfico rodado en buena parte del casco urbano de la ciudad al objeto de reducir las emisiones y minimizar el impacto de la contaminación. Se trata de una medida de obligado cumplimiento para los municipios de más de 50.000 habitantes según lo dispuesto por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

En La Isla, según detalla el proyecto, hay registrados un total de 59.586 vehículos, incluyendo turismos, motocicletas, vehículos pesados, ciclomotores y otros tipos de transporte. La medida afectaría de lleno a prácticamente la mitad de ellos, que tendrían prohibido acceder al perímetro delimitado como ZBE en un horario determinado.

De hecho, tal y como se reconoce en el proyecto, más de un 48% del parque móvil está formado por vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental, sobre los que recaerá la prohibición de acceso a la ZBE a determinadas horas del día.

La Etiqueta B, abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006. En San Fernando suponen el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según el proyecto de ZBE.

Fuera de las restricciones previstas quedarían los vehículos con Etiqueta C, turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014, que suponen un 46,7% del parque móvil de San Fernando.

Los vehículos con Etiqueta ECO, híbridos no enchufables, bifuel (GLP o GNC) o con tecnologías de menor impacto ambiental, que suponen un 4,6%.

Y los que cuentan con la llamada Etiqueta Cero, que son los vehículos eléctricos o híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros. Este grupo representa solo el 0,5% del parque móvil isleño.

En dos fases durante sendos años

El Ayuntamiento de San Fernando contempla la implantación de la ZBE en dos fases. En la primera -durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día -desde las 8.00 hasta las 20.00 horas- se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Las excepciones

Independientemente del horario y del distintivo, podrán acceder a la ZBE determinados vehículos "previa autorización o acreditación específica", tales como residentes empadronados en la zona, vehículos autorizados por el Ayuntamiento, bicicletas y VMP, servicios de emergencia, transporte sanitario, taxis/VTC, transporte hotelero y carga y descarga, conforme al régimen de horarios y autorizaciones municipales.

¿Qué calles incluye la ZBE de San Fernando?

El perímetro de la ZBE abarca prácticamente todo el centro de San Fernando, un área de 44,7 hectáreas delimitada por las siguentes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.

Alegaciones presentadas al proyecto

El PP pidió en septiembre la suspensión del proceso para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando, al menos hasta que no se cumplan tres requisitos: que se apruebe la nueva ordenanza de movilidad, que se licite un nuevo contrato para gestionar la zona azul y que se resuelva el déficit de personal que arrastra la plantilla del Ayuntamiento isleño, ya que de lo contrario será imposible gestionar las autorizaciones, sanciones y reclamaciones que implica la ZBE.

Este planteamiento, que defendió su portavoz, María José de Alba, viene a resumir las alegaciones que la formación política ha presentado al proyecto de ZBE -que no la ordenanza- que tuvo también en verano un periodo de exposición pública.

Además, los populares apuntaban a cuestiones como la necesidad de inventariar las plazas de aparcamiento (tanto públicas como privadas) antes de poner en práctica las restricciones e insisten en la necesidad de dar facilidades al comercio, tales como consulta directa con los negocios, ventanas horarias garantizadas para carga y descarga, ampliación y señalización de plazas logísticas, rutas claras y un sistema digital de autorizaciones.

El proyecto de ZBE, no obstante, también ha suscitado las reticencias de otros cuatro colectivos –Agaden Ecologistas en Acción, Facua, la Asamblea Ciclista y La Zancada– que en sus alegaciones al proyecto presentado por el Ayuntamiento isleño advierten de que la propuesta es "poco restrictiva" y ofrece "una salida en falso al coche".

De hecho, con respecto a los aparcamientos tácticos impulsados por el Ayuntamiento muestran su rechazo y señalan que "vienen en definitiva a inducir la llegada de más coches a la ciudad". Además, apuntan, los objetivos principales de las ZBE –esto es, mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático– "no quedan cuantificados en el proyecto presentado".

La aprobación inicial

La aprobación inicial de la ordenanza de ZBE fue aprobada en solitario por el PSOE en el Pleno del pasado 26 de septiembre. La oposición en bloque votó en contra y señaló que la citada ordenanza se trata de "una copia" de la propuesta de la Federación Española de Municpios y Provincias (FEMP) y que, por tanto, no responde a la realidad del municipio. Además, se hizo hincapié en que la propuesta de ordenanza se planteaba en el Pleno cuando ni siquiera se había completado aún el plazo de exposición pública del proyecto, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el pasado mes de agosto.

Desde el gobierno municipal, no obstante, se insistió en que la ZBE no viene sino a dar cobertura formal a los cambios puestos ya en práctica en la ciudad hace una década gracias al proyecto del tranvía. "San Fernando lleva años adelantándose a esta normativa con una transformación valiente y absolutamente rompedora en su modelo de movilidad y de su estructura urbana", afirmó así el delegado de Movilidad Sostenible, José Luis Cordero.

El tranvía y la peatonalización de la calle Real -apuntó el edil socialista- ha permitido "que hoy la ciudad se encuentra en una posición ventajosa para cumplir con esta nueva regulación".