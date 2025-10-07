La Zona de Bajas Emisiones o cómo poner coto en el casco urbano a casi 60.000 vehículos que circulan en San Fernando

Casi 60.000 vehículos circulan en San Fernando, según los datos de la Dirección General de Tráfico -actualizados a mayo de 2025- que recoge el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que está tramitando ahora el Ayuntamiento isleño. De hecho, la aprobación inicial de la nueva ordenanza que restringirá el tráfico rodado en el casco urbano del municipio pasó por el Pleno a finales de septiembre y está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para abrir su periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.

Uno de los datos más relevantes de que recoge el proyecto al evaluar las condiciones de la localidad para la puesta en marcha de estas medidas es el número de vehículos censados en San Fernando, que viene a ser el parque móvil al que intenta poner coto en las calles del casco urbano en aras de ese objetivo de rebajar las emisiones y la contaminación atmosférica. Aunque San Fernando, por otro lado, presenta unos valores que se sitúan "muy por debajo" de los valores límite de contaminación, por lo que la ZBE se presenta como una herramienta "preventiva" para la ciudad.

Y, de hecho, el proyecto toma como punto de partida la peatonalización de la calle Real, puesta en marcha hace ya más de una década y media. Así que gran parte del trabajo -se advierte- está ya realizada y la puesta en marcha de la ZBE no introducirá cambios especialmente significativos.

La medida, en todo caso, es de obligado cumplimiento para los municipios de más de 50.000 habitantes según lo dispuesto por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

En La Isla, según detalla el proyecto, hay registrados un total de 59.586 vehículos, incluyendo turismos, motocicletas, vehículos pesados, ciclomotores y otros tipos de transporte. Esta cifra -detalla- representa "una proporción significativa" si se compara con el volumen de población conductora, que se sitúa en 56.676 personas con permiso de conducción, de las cuales el 57,8 % son hombres y el 42,2 % son mujeres.

El parque móvil isleño, concretamente, se reparte de la siguiente manera:

Ciclomotores: 4.463

4.463 Motocicletas: 9.555

9.555 Turismos: 41.754

41.754 Furgonetas: 1.342

1.342 Camiones: 1.815

1.815 Autobuses: 120

120 Tractores industriales: 15

15 Remolques y semirremolques: 157

157 Otros vehículos: 365

La edad media de estos vehículos se sitúa en 12,9 años. La cifra resulta ligeramente inferior a la media nacional, que alcanza los 14,46 años en 2025. No obstante, el informe advierte "un grado de envejecimiento considerable" de este parque móvil, que tiene un mayor impacto ambiental.

La antigüedad de los vehículos, concretamente, se divide de la siguiente forma en San Fernando:

Ciclomotores: 17,22 años

17,22 años Motocicletas: 9,49 años

9,49 años Turismos: 11,59 años

11,59 años Furgonetas: 11,63 años

11,63 años Camiones: 15,84 años

Lo que más preocupa en este aspecto, según el proyecto de ZBE aprobado en La Isla, son los ciclomotores y los camiones, que presentan una antigüedad media superior a la del resto del parque -17,22 y 15,84 años, respectivamente-, "lo que implica un mayor impacto ambiental, dado que estos vehículos tienden a emitir niveles más elevados de partículas, óxidos de nitrógeno y gases de efecto invernadero".