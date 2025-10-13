La mitad de los vehículos de San Fernando se verán afectados por las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones

Prácticamente la mitad del parque móvil de San Fernando -un 48,01%- está integrado por vehículos "con tecnologías obsoletas desde el punto de vista ambiental", según detalla el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ahora se está tramitando. Por el último Pleno, de hecho, pasó la aprobación de la ordenanza municipal reguladora, que afrontará su periodo de exposición pública y presentación de alegaciones en cuanto se publique dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP):

Se refiere, concretamente, a los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental, según las categorías definidas por la Dirección General de Tráfico, que son aquellos que se verían afectados por las restricciones al tráfico rodado que planea la ZBE en el perímetro del casco urbano.

La Etiqueta B, abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006. En San Fernando suponen el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según el proyecto de ZBE.

A ellos se suman los vehículos con Etiqueta C, turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014, que suponen un 46,7% del parque móvil de San Fernando.

Los vehículos con Etiqueta ECO, híbridos no enchufables, bifuel (GLP o GNC) o con tecnologías de menor impacto ambiental, que suponen un 4,6%.

Y los que cuentan con la llamada Etiqueta Cero, que son los vehículos eléctricos o híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros. Este grupo representa solo el 0,5% del parque móvil isleño.

195 vehículos eléctricos en San Fernando

De hecho, según el sistema de propulsión, en San Fernando solo se contabilizan 195 vehículos eléctricos frente a los 33.409 que funcionan con gasolina o los 25.483 que lo hacen con diésel.

"Aunque la transición hacia un parque de vehículos más limpio es una prioridad, la barrera de acceso económico a vehículos eléctricos o híbridos supone aún un obstáculo real para buena parte de la población. El alto coste de adquisición y las limitaciones en cuanto a las infraestructuras de recarga frenan la implantación de este tipo de vehículo en todo el panorama nacional", se reconoce en el proyecto de ZBE.

Que casi la mitad de los vehículos de San Fernando se vaya a ver afectado por las restricciones de acceso al casco urbano que impondrá la ZBE supone "un reto significativo" se reconoce, "ya que una parte sustancial del parque estaría sujeto a restricciones de acceso en el nuevo marco regulatorio".

"Esta situación hace necesario implantar inicialmente unas restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones más laxo, avanzando de manera progresiva para facilitar que la ciudadanía y los sectores económicos puedan adaptarse al nuevo escenario de movilidad en la ciudad", se afirma en el proyecto.

Las restricciones que prevé la ordenanza de ZBE en La Isla

¿Pero cuáles serían esas restricciones? Pues en una primera fase de implantación de la ZBE -durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta C o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día -desde las 8.00 hasta las 20.00 horas- se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta C o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Las excepciones

Claro que también habrá excepciones. Independientemente del horario y del distintivo, podrán acceder a la ZBE determinados vehículos "previa autorización o acreditación específica", tales como residentes empadronados en la zona, vehículos autorizados por el Ayuntamiento, bicicletas y VMP, servicios de emergencia, transporte sanitario, taxis/VTC, transporte hotelero y carga y descarga, conforme al régimen de horarios y autorizaciones municipales.

¿Qué calles incluye la ZBE de San Fernando?

La ZBE abarca prácticamente todo el centro de San Fernando, un área de 44,7 hectáreas delimitada por las siguentes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.