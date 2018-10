La edil no adscrita ataca también el nuevo contrato de los vigilantes

La concejala no adscrita, Inmaculada C. López Barrera, ha acusado al gobierno municipal que encabezan los socialistas de "mantener y ampliar la política de precariedad iniciada por el PP" al referirse a la situación de los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales y al nuevo contrato.

La edil, que se hace eco de las declaraciones de los representantes sindicales de estos profesionales que trabajan en el Ayuntamiento, asegura que el aumento de horas que recoge el pliego no se traducirá en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores "que a día de hoy no cotizan al 100% de la jornada laboral". Además, critica, el aumento de la plantilla no se hace contratando a nuevos vigilantes de seguridad, sino a "auxiliares de servicio", "una figura que ni siquiera se contempla en el convenio de seguridad privada y que carece de cualificación para realizar funciones de seguridad".

"Con este nuevo pliego -afirma Inmaculada López- el PSOE deja entrever su verdadera política de contrataciones: mantiene y amplía la precariedad de los trabajadores de las dependencias municipales por la vía de los hechos y demuestran no velar por el interés ni de los trabajadores que dependen del Ayuntamiento ni de la ciudadanía ya que pone en riesgo la seguridad de las dependencias municipales al aceptar la figura del auxiliar y tratar de equipararla a la del vigilante".

También lamenta que, a pesar de los nuevos criterios que introduce la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor meses atrás, el Ayuntamiento no entienda que a la hora de la adjudicación no es necesario que prime la mejor oferta económica "sino la que tiene mejor relación calidad-precio", lo que -dice- debería redundar en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla.