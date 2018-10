Podemos denuncia incumplimientos en el último contrato de seguridad de instalaciones municipales

"Los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales denuncian que se están incumpliendo las condiciones del servicio casi siete meses después de la aprobación del nuevo contrato". El coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, advierte de estas reclamaciones "a escasos dos meses de que se adjudique un contrato que sustituya al actual que es provisional".

La formación recuerda que las condiciones de este último contrato de seguridad de edificios municipales se establecieron, pendientes de ajustar una nueva plica a la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en marzo. El acuerdo que pretendía mejorar las condiciones de los guardias de seguridad, que durante mucho tiempo habían sufrido recortes de horas e incluso habían dejado de cobrar algunas mensualidades, no se está aplicando en los trabajadores. En concreto, "los trabajadores denuncian que el aumento de horas que contemplaba el nuevo convenio de este contrato puenteno se corresponde con un aumento de la plantilla, que era una de las demandas que tenían, sino a subcontrataciones", denuncia Díaz, "al igual que ocurre con la formación laboral, que es otro de los acuerdos que no se está cumpliendo".

Los vigilantes, lamenta Díaz, se sienten "defraudados" con el gobierno local por no controlar el cumplimiento del acuerdo aprobado en marzo. "Las condiciones laborales no terminan de mejorar con respecto a los cambios que hizo el PP en 2013 y que provocaron la precarización de sus empleos”, expone.

Podemos deja claro que apoyará al colectivo en las movilizaciones que se plantean convocar.