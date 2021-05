Vecinos y pescadores de La Casería quieren salvar las casetas de la playa

" Los pescadores se sienten engañados por el equipo de gobierno . Les solicitaron que hicieran un colectivo de afectados y luego les han dicho que no servía para nada", advierten desde la formación popular. De hecho, tanto los andalucistas como el PP echan la culpa de la situación al gobierno local. "Esto lo ha movido el Ayuntamiento y Costas no quiere a dar marcha atrás y asumir las culpas ahora", estiman.

Por eso, el PP exige que se paralicen todas las acciones para eliminar las casetas mientras no se terminen los trámites administrativos de la declaración . Tanto Podemos como los populares reclaman a la alcaldesa, Patricia Cavada, que informe de en qué punto está el proceso. Para Vox el gobierno local no está mostrando interés en gestionar este asunto con diligencia.

"No es que los informes sean negativos, es que no los tienen. Y los partidos de la oposición nos dicen que el expediente no ha avanzado ", comenta Domínguez. De hecho, el presidente local del PP, José Loaiza, pretende concertar una cita con el consejero de Medio Ambiente para tratar este asunto, desvela el colectivo.

Las fuerzas de la oposición hacen frente común con el barrio

Las formaciones políticas que acudieron a la convocatoria de la asociación de vecinos La Inmaculada lamentan la ausencia de los partidos del gobierno isleño (PSOE y Cs), que optó por reunirse previamente con el colectivo. Todas defienden la necesidad de “mejorar la playa de La Casería y no destruirla”, en palabras del portavoz de Vox, Carlos Zambrano. Para Podemos se está en una situación “contrarreloj”, pero aún así rechaza que la solución sea la colocación de seis módulos provisionales para los pescadores en otro punto e incluso la búsqueda de una ubicación definitiva futura. Tres son los tres escenarios en los que se ha movido el colectivo, apunta el portavoz de AxSí, Fran Romero, que aboga por el primero: que no haya derribo, que no se produzca hasta conocer el proyecto de remodelación del litoral (algo que también reclama Podemos, por ejemplo) y que no se derribe hasta que esté disponible la ubicación provisional. El PP señala a Costas -para que paralice el expediente de derribo- y a la alcaldesa -para que explique en qué punto está la declaración-.