La Casería se moviliza en San Fernando en defensa de la playa y sus casetas

Los vecinos y pescadores de La Casería se han manifestado hoy por las calles de San Fernando para defender la playa, sus establecimientos hosteleros y sus casetas. En torno a un cien personas han salido desde las inmediaciones de la playa para recorrer el barrio y continuar por el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento para hacer visibles sus demandas, por un itinerario en el que otras personas se han unido.

Proclamas como "¡mejoras sí, derribos no!", "legalización", "La Casería, jamás será vencida", "La Casería no se toca" o "de La Casería no nos moverán" se han escuchado durante la movilización que ha contado con dos pancartas, una portada por vecinos y pescadores de la zona y otra por políticos de la Corporación Municipal. Los participantes han guardado durante tolo el recorrido la distancia de seguridad recomendada por la pandemia del covid-19.

La manifestación ha avanzado por Magallanes hacia La Glorieta, sin ningún tipo de incidente y con el necesario parón de la circulación para el paso del colectivo, mientras a la protesta se sumaban aplausos, algún cláxon, vecinos que se han asomado a la puerta de sus casas o sus ventanas y ciudadanos que han observado respetuosos. Más público ha contado con las calles comerciales, San Rafael y Rosario, Real y la Plaza del Rey, donde han quedado concentrados.

La alcaldesa, Patricia Cavada, que tenía prevista una reunión con los representantes de los vecinos y los pescadores, ha escuchado el manifiesto en el que reclaman explicaciones a todas las personas afectadas por parte de las administraciones, tanto la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento; y en el que dejan claro que "condenan" la decisión y los pasos administrativos dados por Costas para el derribo de las casetas y los establecimientos hosteleros, "porque la playa de La Casería es de San Fernando y de un barrio que siempre luchará por su patrimonio. La playa de La Casería no se toca".

Desde el gobierno municipal la regidora ha destacado la defensa que los vecinos hacen de "algo propio de San Fernando", con "un recorrido ejemplar respetando las normas sanitarias". "La Casería es una identidad de San Fernando, y todos estamos de acuerdo en ello. Hemos defendido que necesitaba mayores inversiones y una recuperación ambiental, pero eso no tiene nada que ver con el derribo de las casetas y de quitar de un plumazo algo tan auténtico, y sobre todo acabar con puestos de trabajo y con una pesca tradicional, autóctona, que tanto nos identifica", ha apuntado. Por eso, incide en la apuesta administrativa iniciada con el apoyo del Pleno municipal para declarar de interés público este espacio y en reclamar a Costas que paralice cualquier actuación "irreversible" ante el proceso que está en marcha. "Nunca hemos defendido ni yo ni ninguna de las personas que están aquí para hablar de sus casetas, de sus negocios, ir en contra de la ley, pero existe normativa, resquicios, una solución administrativa como la declaración de interés público", ha insistido.