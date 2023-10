Valeria Castro en San Fernando: “Disfruto muchísimo la atención del público y el cariño por mis letras”

El Teatro de Las Cortes abre hoy su temporada de otoño con la canaria Valeria Castro, un soplo de aire fresco en el panorama musical actual que llega al escenario isleño con su primer disco y una candidatura a los Grammy bajo el brazo.

–¿Cómo definiría su estilo?

–Definiría mi estilo como una mezcla entre la canción de autor, el folclore y el pop, siempre con la honestidad y la ternura presentes.

–¿Hay cabida en el panorama actual para el tipo de música que crea y ofrece o su caso entra en el conjunto de las excepciones?

–Creo que comenzó siendo una excepción pero cada vez más el hueco está presente. Somos muchos artistas los que estamos mirando hacia las raíces y además vivimos un momento en el que ya sea por un algoritmo, por un boca a boca que funciona creo que mejor que nunca, o por lo que sea, está llegando a la gente y pienso que es para quedarse.

–Composición e interpretación, ¿se ve en otro escenario diferente, tras un inicio de versiones?

–Estoy muy cómoda ahora mismo en el escenario que me está dejando la gente, un escenario en el que escuchan mi voz y las historias que tengo por contar. Precisamente por haber empezado haciendo versiones disfruto muchísimo la atención del público y el cariño por mis letras: que se vean reflejados, que les abriguen, que encuentren palabras a lo que sientan y que no habían identificado. Si la gente me lo permite me quedaré mucho tiempo en este escenario de cantautora, que es para mí de los más bonitos y emocionales que existen.

–¿Es importante la formación musical o solo es un plus?

–Creo que sería hasta ofensivo negar que la formación musical sirve para algo, pienso que es importante, pero también hay que hacer algo de autocrítica sobre qué es la formación musical. Los conceptos más clásicos, educativos, pueden ayudar mucho, pero la mayor importancia reside en lo melómano, en escuchar a otros, identificar qué emociona, qué vibra. Todo termina siendo una mezcla de “pluses” que suman su granito de arena a consolidar un proyecto musical.

–¿Quiénes son sus referentes?

–Mis referentes musicales son muchos pero empiezan con nombres como Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler o Natalia Lafourcade. También me inspiran mucho artistas que han empezado más o menos a la par que yo como María José Llergo, Silvana Estrada o Guitarricadelafuente.

–Nominada al Grammy Latino, ¿a qué suena eso?

–Suena a cumplir un sueño. Para alguien que viene de un sitio tan pequeño, es a veces difícil soñar con estas cosas, sumándole las inseguridades innatas. Ver este reconocimiento da fuerzas para seguir escribiendo y seguir plasmando mi visión del mundo en canciones.

–¿Qué va a ofrecer en su concierto en San Fernando?

–Estamos presentando mi primer disco, Con cariño y con cuidado. Esperamos la gente disfrute mucho.