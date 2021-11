La Unión Atlética de San Fernando, sin subvenciones en todo el mandato: AxSí pide cuentas a la concejalía de Deportes "bicéfala"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, y la viceportavoz de la formación, Maite Lebrero, han visitado a la junta directiva de la Unión Atlética San Fernando (UASF) en la sede de dicho club, situada en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur. Durante este encuentro, relata la formación, el club ha explicado que en lo que va de mandato el equipo de gobierno de PSOE y Cs "no ha abonado a la UASF ni un sólo euro de las subvenciones a las que ha optado". "Unas subvenciones que se hacen más necesarias que nunca para que el club siga adelante con su labor, ya que las restricciones vinculadas a la pandemia han hecho imposible la celebración de los Juegos Deportivos Municipales, que suponían otra fuente de financiación para esta entidad", apostilla AxSí.

Lebrero explica que Cavada y "su concejalía de Deportes bicéfala, con un concejal del PSOE y otro de Cs al frente", han mareado al club desde el inicio del mandato con una serie de constantes contradicciones, ya que "la información iba cambiando según el día y el interlocutor que atendiese al club, y con una gestión negligente que se ha traducido en el impago de las subvenciones". La viceportavoz de AxSí da detalle de la cronología aportada por el club durante esta reunión.

La concejal explica que respecto a la convocatoria en 2019 de estas subvenciones, y una vez justificadas las mismas, se informó erróneamente al club que uno de los gastos presentados en la cuenta justificativa no era un gasto subvencionable, "cosa que es no es cierta teniendo en cuenta las bases y que le lleva al club a recurrir esta decisión". De la subvención resuelta erróneamente deriva una supuesta deuda contraída con el Ayuntamiento.

Pasando a las subvenciones del ejercicio 2020 el club las solicita y el Ayuntamiento isleño las admite a trámite, las resuelve y se le adjudica un importe que luego se justifica. Y el equipo de gobierno lo hace aún cuando la Ley de Subvenciones no lo permite si se tiene una deuda pendiente, que es el caso de la Unión Atlética San Fernando, "a pesar de que esta deuda haya sido generada por la gestión negligente de la convocatoria anterior por parte del gobierno de Cavada".

Por más que se solicita información por parte del club, que también ha solicitado las subvenciones correspondientes a la temporada 2020-2021 -prosigue AxSí- "no se obtiene respuesta clara por parte del equipo de gobierno de PSOE y Cs que explique esta situación tan anómala e inaudita".

"Comprendemos el enfado del club y que se planteen incluso emprender medidas legales para solucionar esta injusta situación. No es de recibo que el equipo de gobierno de Cavada premie así el esfuerzo y el sacrificio de un club que lleva muchos años aportando éxitos y alegrías al deporte isleño. No nos parece lógico que no se le trate con la sinceridad y la honestidad que se merecen sus atletas y que se opte por el silencio, la ambigüedad y la incertidumbre. No entendemos que desde lo municipal no se le ponga fácil a aquellos que durante tantos años se han dejado la piel para hacer de San Fernando la ciudad del deporte. Desde AxSí estaremos al lado del club en sus reivindicaciones", indica Lebrero.

Por otro lado, la viceportavoz afirma que el gobierno local sigue priorizando otras mejoras en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur mientras que las pistas de atletismo siguen sin repararse. "Las pistas siguen esperando mientras se utiliza un paquete de 46.000 euros para entre, otras acciones estéticas, llevar el caprichoso y omnipresente color verde agua que tanto gusta a Cavada a una de las pistas de tenis", señala la concejal.

De esta forma, AxSí solicita al equipo de gobierno que aporte a la Unión Atlética San Fernando información concreta y veraz sobre los motivos que han llevado a abonar estas subvenciones y que articule las herramientas necesarias para abonar de manera retroactiva todas las subvenciones adjudicadas durante el presente mandato.