Sorpresa e indignación en San Fernando tras descartarse la reactivación del CTI

La Junta de Andalucía ha descartado la reactivación del CTI (Centro de Técnicas Industriales) a pesar de que el proyecto tenía financiación (a través de la ITI)y hasta los pliegos de condiciones redactados, según ha explicado el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez.

La noticia –que se confirmó el martes en la reunión del consejo rector que aprobó la liquidación del antiguo consorcio– ha sentado como un jarro de agua fría al equipo de gobierno, sobre todo porque el tema –asegura Rodríguez– era un compromiso explícito del que se había estado hablando con la Junta de Andalucía y que se intentaba impulsar desde el Ayuntamiento.

Fue, de hecho, una de las cuestiones que la alcaldesa, Patricia Cavada, apuntó al propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la reciente visita que hizo a San Fernando y uno de los temas que al PSOE se le quedó en cartera cuando salió del gobierno andaluz en 2019.

Así que la decisión de dar marcha atrás que ha adoptado la Consejería de Empleo –curiosamente en manos de Cs, formación que gobierna con el PSOE en La Isla– no solo ha pillado al ejecutivo local por sorpresa sino que además ha indignado al Ayuntamiento.

La Isla, en resumidas cuentas, sale perdiendo porque el CTI –o la alternativa que se pretendía impulsar tras la liquidación del anterior consorcio– daba respuesta directa a una formación en soldadura muy demandada por el sector naval (Navantia e industria auxiliar) y aeronáutico a la que no llega la enseñanza reglada. Así que su presencia en la ciudad no solo se vinculaba directamente al empleo sino también a la competitividad del sector al brindar una mano de obra cualificada en el territorio, explica Conrado Rodríguez, que no se explica la negativa de la Junta "y menos en el contexto actual", en plena crisis de la industria en la Bahía.

Cierto que el CTI, por los problemas derivados de su caótica gestión, lleva años sin funcionar pero el Ayuntamiento pensaba que era una situación transitoria, hasta que pudiera ponerse en marcha de nuevo un centro de formación de similares características y gestionado por la Junta de Andalucía, "que es la que dispone de medios y recursos para ello".

Así, de hecho, se había venido hablando entre ambas administraciones siguiendo los proyectos que el PSOE dejó en marcha antes de salir de la Junta de Andalucía, según el concejal de Presidencia. "Pero todo se ha descartado sin dar explicaciones y, además, sin poner sobre la mesa ninguna otra alternativa para dar respuesta a esta demanda que existe en la zona y que las empresas tienen que buscar afuera", lamenta Conrado Rodríguez.