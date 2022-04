El sindicato Sip-AN advierte de que la convocatoria para promoción interna de la Policía Local de San Fernando está caducada

La sección sindical de Sip-AN en San Fernando denuncia la caducidad del procedimiento en la convocatoria de mandos por promoción interna de la Policía Local. El sindicato advierte de que para estas plazas la convocatoria se publicó el 20 de diciembre de 2021 mientras que la oferta de empleo pública data del 18 de diciembre de 2018.

El Sip-AN se refiere al artículo artículo 70.1 del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en relación a las ofertas de empleo público que "en todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Por eso insiste en que " a efectos legales la oferta de empleo público de Policía Local sobre promoción interna puede considerarse caducada, y por tanto no ser válida.

El sindicato explica que ha comunicado esta cuestión al Área de Presidencia el pasado 31 de marzo con la intención de paralizar el proceso y que se convocara una nueva Oferta de Empleo Público, pudiendo así ampliar el número de plazas ofertadas con las vacantes que se han producido. "Pese a todo ello y ante la evidente posibilidad de que dicha convocatoria finalmente pueda ser impugnada, el equipo de gobierno informó a esta Sección Sindical la intención de continuar con el proceso", apunta.

La representación sindical plantea que en un corto periodo de tiempo se convoque al menos una plaza más de oficial para atender a la plaza de reposición, y en ese momento, señalan, ya se encontrarán ejerciendo funciones de mando los aprobados en esta convocatoria. "Si finalmente tras la impugnación en base a la caducidad de la que hablamos en vía contencioso administrativa se anula el procedimiento y teniendo en cuenta los plazos para que este acto sea firme, estos tres funcionarios no habrán podido presentarse a esta futura plaza ofertada dado que en el momento de su publicación ya eran oficiales, produciéndose así un perjuicio grave y de imposible reparación para ellos", se quejan.

El sindicato también apunta a un hecho "poco ortodoxo y que siembra dudas sobre la transparencia y la futura elección de los aspirantes a estos puestos". Se refiere a que en las últimas convocatorias de empleo público para Policía Local de otros municipios cercanos se viene nombrado de manera sistemática durante los últimos meses como componentes del tribunal calificador a los mismos funcionarios de esta plantilla. "Funcionarios que aparecen en las listas de aspirantes a estas plazas", añaden. De hecho, se ha consultado qué criterio objetivo se sigue para la elección de estos componentes, "ya que es cuanto menos inquietante; "por no hablar de injusta y poco transparente que no se plantee de manera genérica a todo aquel que reúna las características y capacidades para formar parte de un tribunal calificador". La respuesta obtenida por parte de este equipo de gobierno es que no existe ninguna reglamentación para ello, quedando la libre elección al criterio de unos pocos, concretan. Los elegidos siempre han sido los mismos, aclaran. Así critican que "quien ayer fue tu compañero de tribunal en otros municipios hoy se encuentre calificando las plazas a la que te presentas".

El sindicato dejó constancia en mayo de 2020 ante notario de una lista con los funcionarios que presumiblemente serán los próximos oficiales, subinspector e inspector de esta Policía Local de San Fernando, al entender que debe proteger a los otros compañeros que llevan varios años preparando los exámenes.