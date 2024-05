Silvio Bueno y la Exaltación a la Eucaristía en la que dijo cosas muy grandes con las palabras más sencillas

Silvio Bueno, el sacerdote de los Sagrados Corazones que hace coaching, trató de tú a la solemnidad del Santísimo en el acto de Exaltación a la Eucaristía que se celebró en la parroquia castrense de San Francisco en la tarde del miércoles. Prescindió por completo de formalidades y de todo boato en la liturgia del discurso e hizo gala de un lenguaje llano y de un tono coloquial hasta el extremo -aunque a algunos les chocara- para hablar del Sacramento del Altar y del Corpus que viene.

El párroco de El Buen Pastor tuvo así la virtud de decir cosas muy muy grandes con las palabras más sencillas, eso que se suele llamar campechanía. Y supo hacer que el mensaje, ese que hablaba de "trocitos de pan", camuflado entre vivencias y chascarrillos, calara bien entre los asistentes y llegará con la cercanía de una conversación entre amigos, así como el que apoya el codo en la barra tras pedir una cerveza y una tapa y pregunta: ¿Y tú, cómo andas? El ejemplo lo puso él mismo al citar una anécdota ocurrida con otro religioso extranjero en el sevillano parque María Luisa.

Porque esa proximidad, esa intimidad y esa complicidad, es también la que busca Jesús con cada uno, que vino a decir este padre blanco en la Exaltación de la Eucaristía. Es esa misma confianza que tenía con sus discípulos amados, con aquella gente con la que compartía la comida, con la que bebía... A los que prometió aquello de "estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo".

Así -defendió este sacerdote- Jesucristo fue preparando a los suyos, haciendo "poquito a poco" pedagogía, "para que lo descubrieran después de la resurrección". "No dejó de enseñarles: come, tiéndete con los otros, siéntate en su mesa. ¿Quieres hablar? ¿Quieres evangelizar? Ten presencia con los tuyos. Si no, no estás", apuntó.

Y precisamente de eso, de esas muchas veces que el relato de los Evangelios muestra a Jesús comiendo y bebiendo, hizo el padre Silvio Bueno una de las principales bazas de su alocución para dejar clara esa cercanía del Señor, "el mismo que, aparte de ponernos de comer en su mesa todos los días, todos los domingos, se queda ahí un ratito y nos llama y nos dice: ¿tú cómo estás?".

"Es algo que los andaluces entendemos bien", dijo. Porque culturalmente eso de comer y beber, claro, no es solo satisfacer una necesidad física y nutricional. La cosa, como bien se sabe, va más allá: "es compartir, es confiar, es entrar en la casa".

"El Buen Pastor no se va... Permanecerá entre nosotros"

No hubo alusiones explícitas en la Exaltación de la Eucaristía a la dolorosa marcha de los Sagrados Corazones de la parroquia de El Buen Pastor después de 50 años, pero evidentemente el tema se hizo presente en San Francisco en un acto en el que su párroco tomó la palabra. Lo hizo de manera indirecta cuando recordó los difíciles tiempos de la pandemia, en los que el templo, sus Cáritas y sus voluntarios siguieron abiertos a pesar de la incertidumbre: "Nunca cerramos la Iglesia, porque ahí estaba la eucaristía. Y la otra parte de la eucaristía, que es el cuartito de Cáritas". Y esos complicados días de la pandemia en los que la parroquia siguió abierta y prestando servicio a todo el que llamaba a su puerta llevaron a Silvio Bueno a proclamar también en La Isla que "la iglesia, la eucaristía, el amor, El Buen Pastor, no se va... Y permanecerá entre nosotros".

La Exaltación de la Eucaristía se llevó a cabo tras la exposición del Santísimo y culminó con la bendición reserva.

Los actos del Corpus Christi continúan este jueves con el acto de Adoración al Santísimo que se lleva a cabo ininterrumpidamente en la parroquia de San Francisco hasta las 20.00 horas y que finalizará con el rezo de las vísperas y un concierto eucarístico de la coral Logar de la Puente para cerrar con la bendición.