San Fernando presume de su modelo 5 Estrellas de Accesibilidad de la playa de Camposoto

San Fernando presume de su modelo 5 Estrellas de Accesibilidad en la playa de Camposoto en el Blue Tourism Innovation Congress Sun&Blue, cita internacional de turismo y economía azul que se celebra en Almería en la que ha participado la alcaldesa, Patricia Cavada, ante unos 150 expertos de distintos sectores y administraciones, en lo que se entiende como un reconocimiento estatal a esta apuesta. "El Módulo 5 Estrellas atrae tanto a personas con una mayor autonomía personal como a familias con pequeños o mayores dependientes. Hemos comprobado que se nos escoge como destino turístico accesible por todas las facilidades que ponemos para que tanto quienes tienen algún problema de accesibilidad como las personas que cuidan de ellas puedan disfrutar del ocio, cultura, patrimonio y playa en calma y un ambiente familiar", comenta,

La regidora se ha referido a la atractiva estética y el abanico de servicios públicos del que dispone Camposoto, una playa situada en Parque Natural y accesible en todas sus entradas gracias a la habilitación de pasarelas, a la red pública de transporte público adaptado y la bolsa de 1.240 plazas de aparcamiento gratuito, la más numerosa del litoral andaluz, recuerda el gobierno, en la que destaca el módulo de accesibilidad, ubicado en el acceso número 4, diseñado para personas con movilidad reducida que consta de un servicio de atención personalizada y profesional gratuito. Como "guinda a esta excelencia", Cavada comenta que este módulo da respuesta a "un compromiso social y ético con una sociedad en igualdad, diversa e inclusiva que pone a las personas en el centro de la política turística municipal".

Según los datos de afluencia de las cuatro últimas temporadas estivales, más de 30 personas hacen uso diario de los servicios de atención profesional personalizada, de los que se puede disponer bajo reserva anticipada. Atrae, según las estadísticas, a turistas y visitantes de 30 ciudades de una veintena de provincias, tanto de la península como del archipiélago canario, así como de Portugal.

El Ayuntamiento estima que cada visitante gasta en torno a 30 euros diarios sin pernoctación, cantidad que se multiplicaría por cuatro en el caso de las familias medias. "El valor de hacer de nuestras playas espacios naturales totalmente accesibles va mucho más allá del retorno o el importante impacto económico sobre el tejido comercial y hostelero de nuestras ciudades. La principal motivación, en todo momento, no ha sido otra que convertir a San Fernando en un municipio inclusivo y cumplir con un servicio público de manera integral”, ha matizado la alcaldesa en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata. "El mayor valor de todos estos años de funcionamiento se resume en las experiencias personales que nos trasladan cada verano. En todos los mensajes o cartas que recibimos, en el reconocimiento al personal y a la iniciativa del Ayuntamiento. Este módulo ha supuesto un cambio radical en el tiempo vacacional de calidad de muchas personas y familias, que no existiría sin el equipamiento de este proyecto, que no va a parar de crecer", deja claro.

El espacio asistido dispone de zonas de sombra y servicios asistidos con distintos equipamientos: sistema de megafonía, sillas anfibias, muletas anfibias, andadores o vehículos de transporte adaptado, que se complementan con área reservada, señalización, mobiliario y un acceso exclusivo gracias a la instalación de diez metros de pasarela de madera fija hasta la plataforma, continuando con las pasarelas dobles que conducen a los aseos y las zonas de sombra y las que conectan con la línea máxima de pleamar.