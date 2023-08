La Punta del Boquerón, 20 años de Monumento Natural

La Punta del Boquerón se dispone a cumplir 20 años como Monumento Natural. En septiembre de 2003, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aprobó para este tramo del litoral de San Fernando este particular reconocimiento que se reserva a los espacios o elementos de la naturaleza "de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser objeto de una protección especial".

Y, aunque los isleños ya eran sobradamente conscientes de los encantos de la Punta, esta catalogación unida a la creciente popularidad del sendero habilitado catapultaron hacia la fama este rincón del Parque Natural de increíble belleza que se comparte con lo que queda de la histórica batería Urrutia y desde el que La Isla se acerca a su castillo de Sancti Petri.

Su última puesta a punto, que ha extendido el uso de las pasarelas de madera en casi todos los tramos de esta ruta de 2,5 kilómetros y ha blindado el cordón dunar para asegurar su protección y la de las especies que anidan en el entorno, ha servido también de acicate para acrecentar su popularidad y una buena fama que la Punta del Boquerón se ha ganado a pulso y que se complementa con la remodelación integral de los accesos de la playa de Camposoto.

Sin embargo, las semanas clave de la temporada estival, en las que se registra una masiva afluencia, ponen también cada verano a prueba la convivencia entre los ciudadanos y este enclave protegido. Acampadas, basuras arrojadas fuera de los contenedores, desembarcos no autorizados, motos acuáticas... Son los principales riesgos que amenazan el equilibrio de este particular ecosistema en estos días de vacaciones en los que tanta gente quiere disfrutar de los encantos de la Punta. Y no todos lo hace de la forma correcta.

Por ello, desde hace ya tres años, la Junta de Andalucía restringe el acceso de embarcaciones a la Punta del Boquerón y solo permite aquellas que estén debidamente autorizadas. Una fórmula con la que se procura cierto control en este punto del Parque Natural.

De hecho, la medida, como se expone en la resolución, se adopta tras detectarse que el flujo de embarcaciones motorizadas que se registra en este periodo del año "supera la capacidad de acogida" del entorno "y supone una amenazada para la preservación de los valores naturales excepcionales que alberga el parque natural, además de un riesgo para la seguridad y el bienestar de los usuarios de estas zonas".

Aunque no es nada fácil. Desde el Parque Natural de la Bahía de Cádiz se llevan denunciando todo el verano prácticas que a diario ponen en riesgo este entorno protegido. Esta misma semana recordaba la explícita prohibición que existe con respecto a las motos acuáticas, que no están permitidas en las aguas del Parque Natural, aunque muchos -demasiados- hacen caso omiso.

De hecho, tal y como expone el Parque Natural en redes sociales, donde hace continuos llamamientos para denunciar las conductas incívicas, la presencia de motos acuáticas en la Punta, donde incluso quedan atracadas en la orilla, ha sido denunciada al Seprona, a la Policía Local y a agentes de Medio Ambiente para que adopten las medidas oportunas al suponer además un problema de seguridad para las familias que tranquilamente pasan el día en la Punta. Las multas pueden llegar desde los 60,10 hasta 601,01 euros, advierte.

También está prohibida en la Punta del Boquerón la presencia de perros, tanto sueltos como atados. Y, por supuesto, arrojar basura en el entorno o acampar.

Un Monumento de arena

Con 74,53 hectáreas, la Punta del Boquerón está catalogada por sus peculiaridades como Monumento Natural desde 2003. En la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que aprueba este reconocimiento se describe como "un elemento geográfico de alta relevancia geomorfológica y paisajística que constituye el extremo de una flecha arenosa característica de la tipología de otras existentes en litoral suratlántico ibérico, en cuyo interior se encuentra una antigua instalación militar declarada Bien de Interés Cultural, que complementa el carácter mixto del monumento (geológico, biótico y ecocultural). Incluido en el Parque Natural Bahía de Cádiz forma parte de un intrincado sistema, resultado de la sedimentación fluvial en el estuario del Guadalete, de la acción del mar y del viento".

La red de senderos destaca a su vez que "constituye una línea de dunas vírgenes, emergidas del Atlántico frente a las Marismas de Sancti Petri. Junto al indudable valor paisajístico del entorno, dominado por caños, islotes y mar del estuario del Guadalete, este Monumento Natural es una muestra más de la compleja formación de la costa gaditana"."La zona, famosa por sus playas y marismas, es resultado de los últimos episodios geológicos de la región, cuando la sedimentación fue rellenando el estuario. Después, el oleaje sobre los sedimentos formó barreras como la del Boquerón, que encerraron las marismas y acentuaron su pérdida de profundidad. La posterior retirada del mar emergió esta flecha litoral, siendo el viento y la marea quienes terminaron de modelar el paisaje actual", explica.

A ello se suma el sendero, que desde el acceso 8 de la playa de Camposoto, permite disfrutar del entorno en poco más de una hora de paseo.