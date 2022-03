San Fernando, una de las localidades con más incidencias causadas por el temporal de Levante

San Fernando ha sido junto a Cádiz una de las ciudades de la Bahía que más se ha visto afectada por el temporal de Levante, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz (CPBC), que ha registrado numerosas salidas en la localidad ante las incidencias que ha causado el fuerte viento.

Retirada de carteles publicitarios -algunos de gran tamaño-, de estructuras de toldos y saneados de cornisas en fachada han sido las actuaciones de mayor calado en las que han tenido que intervenir bomberos del parque de San Fernando a raíz del fuerte temporal de Levante.

No obstante, desde el CPBC se matiza que han sido numerosos los avisos que han recibido a lo largo de la mañana, coincidiendo con el momento de mayor intensidad del viento, si bien luego -in situ- se ha comprobado que no era necesario intervenir.

Entre las actuaciones más destacadas se incluye la retirada de un cartel publicitario en la Ronda del Estero que el Levante amenazaba con tirar al suelo, unas persianas en la avenida Al Ándalus, una cristalera en una entidad bancaria de la calle Real así como un cartel publicitario y un toldo en la calle Colón. En la avenida Reyes Católicos se ha tenido también que sanear la cornisa de una fachada tras unos desprendimientos.

El Levante, según los datos recopilados por la estación meteorológica del Observatorio de la Armada, ha llegado a alcanzar rachas de 80,6 kilómetros por hora en torno al mediodía, que ha sido cuando se ha registrado su pico más alto.