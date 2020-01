Las obras, que comenzaron en el pasado verano, tenían un mes de plazo. Era un proyecto relativamente sencillo, de ahí los tiempos tan cortos que se manejaban desde el Ayuntamiento. Se trataba de reponer la solería del paseo Virgen del Buen Fin, que atraviesa el interior del parque Almirante Laulhé, una zona peatonal especialmente transitada que lleva ya varios meses cerrada y sin fecha de terminación.

Los vecinos, que desde entonces lidian con los inconvenientes que acarrea toda obra, han empezado a preocuparse ante los escasos avances y la ausencia de explicación. Y hoy, el portavoz de AxSí en San Fernando, Fran Romero, se ha hecho eco de esa inquietud para denunciar la gestión que el gobierno municipal está haciendo de la obra.

"Lleva ya varios meses para reponer la solería y el paseo sigue cerrado y sin fecha de terminación", ha criticado al recordar además que la obra cuenta con el apoyo del personal contratado a través de los planes de empleo, "un refuerzo" que incluso debería haber contribuido a agilizar los plazos de ejecución de esta actuación.

Aunque las críticas de los andalucistas no se ciñen solo a los plazos, sino también a la contratación de la obra. Primero, explica Romero, se adjudicaron las obras por 46.465 euros a la empresa Rehabilitaciones y Construcciones Nual XXV SL. Los trabajos se pusieron en marcha contando con los operarios del plan de empleo y, meses más tarde, se tramitó un segundo contrato para la adquisición de la solería por 14.138 euros.

"La gestión de la obra ha sido desastrosa, no cabe otro calificativo", insiste el portavoz de AxSí, que pregunta al equipo de gobierno de Patricia Cavada por qué no se hizo un contrato único para acometer esta actuación. "Queremos que se expliquen las razones de este fraccionamiento de contrato", apunta. "El coste de la obra –para reponer las losas del paseo– superará finalmente los 60.600 euros", unas obras –insiste– que además empezaron en el verano y que todavía no se sabe cuándo terminarán.

"Sería un escándalo que el paseo no estuviera terminado para Semana Santa", ha apuntado al referirse a uno de los enclaves cofrades de la jornada del Martes Santo.