El colegio Casal Carrillo despide a su policía de barrio

El colegio Casal Carrillo ha despedido a Juan Manuel Salazar Carrasco, el policía de barrio que ha tenido asignado durante los últimos cinco años, con un homenaje al que se han unido alumnos, profesores y padres. "Se ha volcado con el centro, ha sido uno más", reconoce la directora del colegio, Milagrosa Acosta, que reivindica la figura del policía de barrio.

El agente que ha pasado a servicio de patrulla ha vuelto por un día al Casal Carrillo con la sorpresa de que padres, profesores y alumnado lo recibieron con un gran aplauso. "Nos pusimos en contacto con el jefe del servicio y sin que Juanma supiera por qué lo mandaron al colegio", detalla Acosta, satisfecha por que en estas iniciativa haya participado toda la comunidad educativa.

Para la ocasión también han contado con la presencia del subinspector jefe de Operativo de la Policía Local, Pablo Cumbreras Vaz, que no ha querido perderse las muestras de cariño y reconocimiento recibidos por el agente "por la labor tan estupenda que ha hecho en estos años". Desde el centro destacan la implicación de Salazar con el barrio y con ellos, participando en el día a día del centro, controlando la entrada y salida al colegio, o cualquiera de las salidas para actividades. "Los niños le ayudaban a poner los conos", pone de ejemplo la directora sobre la buena sintonía que ha habido también entre los pequeños y el policía.

"Yo cuando sea mayor quiero ser como tú, un gran policía"

"Ha tenido una entrega especial con tanto corazón que no podíamos dejar pasar este momento", explica Milagrosa Acosta. Así los padres hicieron un semicírculo en la entrada para el aplauso de la mañana, y los niños se han ido situando cada grupo de convivencia guardando las distancias a lo largo de un recorrido por el colegio y los pasillos hasta el patio para mantener esa ovación. Los más pequeños del colegio, dispuestos en el patio de Infantil, lo recibieron coreando su nombre. "Todos lo querían abrazar pero no se podía", apunta. Ya en el patio grande había estudiantes de cursos superiores sentados en la grada, con el alumnado de sexto portando una pancarta grande donde se leía "Gracias, Juanma".

Como recuerdo de este día y del tiempo en que ha sido el policía de barrio del Casal Carrillo, Salazar se lleva los dibujos y las cartas de los alumnos, que un representante de cada clase le ha entregado recogidos en carpetas. "Hay cartas de despedida preciosas, con un contenido cargado de sentimiento y admiración. Las hemos leído y se ha emocionado al escucharlas", destaca la responsable del centro.

Laura Ruiz, una alumna de sexto, reconocía en su escrito que "nunca pensé que un policía podría alegrarle el día a un niño o niña tan solo con dejarle poner los conos de tráfico". "Eres una persona de 10. Solo quiero que nunca te olvides de este colegio y de todos los niños a los que les has alegrado el día. Estas cartas no son nada comparado con todo lo que has hecho por nosotros. Y recuerda, no es un adiós, es un hasta pronto. ¡Te queremos!", le ha dedicado.

Abraham Carrillo asegura en su carta que "yo cuando sea mayor quiero ser como tú, un gran policía, y tú me has dado el mejor ejemplo. ¡¡Gracias por todo!!". Por su parte, Martina Rojas asume que le da pena "que las niñas y los niños nuevos no hayan podido conocerte mejor. ¡Tu trabajo vale más que todas estas cartas!".

"Este policía ha sabido ganarse el respeto, el cariño y admiración de todos los niños y niñas de este centro", deja claro Acosta, y por eso la placa que el centro le ha dado expresa el agradecimiento a la labor desempeñada "por su entrega y dedicación y por haberse ganado el corazón de los niños y niñas de este cole. La comunidad educativa del colegio Casal Carrillo a su poli de barrio, JuanMa".

Fue una despedida muy emotiva, que ha incluido una canción que en su momento hizo el maestro de música cuando el agente y su compañero llevaron a cabo en el cole el proyecto de educación vial con una marioneta que era la mascota de la Policía de Barrio. "No podía irse de otro podo. Ha dejado la figura del policía de barrio bien alto", resume la directora.