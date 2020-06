El presidente y portavoz del PP isleño, José Loaiza, ha vuelto a pedir al gobierno municipal que dé marcha atrás con las proyectadas obras de remodelación de la plaza del Rey -que la formación considera innecesarias- y destine "a las verdaderas necesidades de los isleños" los 1,2 millones de euros que se dispone a gastar en esta actuación.

No es la primera vez que los populares solicitan a la alcaldesa, Patricia Cavada, que "priorice el presupuesto municipal en función de las necesidades que actualmente presentan las familias y los pequeños comerciantes de la localidad". Pero la formación entiende que en el contexto de crisis actual es todavía más necesario.

"Estamos convencidos de que la mejor inversión puede hacer el Ayuntamiento en una situación como la actual, es la que se dirige directamente a paliar los efectos económicos que el coronavirus ha provocado en las personas", afirma Loaiza. Por ello, "llevamos desde el 16 de marzo realizando propuestas al gobierno municipal, pidiendo el aplazamiento o anulación del pago de determinadas tasas e impuestos municipales, el incremento de las ayudas a quienes mas necesitan actualmente del auxilio municipal, y la adopción de medidas extraordinaria para salvar al pequeño comercio y reactivar la economía que produce todo ese sector".

Recientemente, el PP elevó al pleno municipal otra propuesta en el mismo sentido en la que pedía directamente al Gobierno de Pedro Sánchez la autorización para que el Ayuntamiento isleño pudiera utilizar sus 8 millones de euros de superávit en ayudas.

No obstante, los populares consideran que hay que dar "un paso más" y sostienen que esos 1,2 millones de euros que se quieren gastar "en cambiar la estética de la plaza del Rey" se destinen a familias vulnerables y comerciantes.

"La argumentación de esta iniciativa es clara, invertir en lo que realmente hace falta ahora. No es el momento -señala Loaiza- de gastar dinero en obras que no son ni necesarias ni nadie ha demandado. Más bien, creo que todos los isleños estamos de acuerdo en que ahora es el momento de las personas, de velar porque nadie pase necesidad y de apostar por nuestros autónomos y pequeños empresarios, que son la base de la economía local". Por ello, "pedimos que el presupuesto municipal se enfoque directamente en atender estas necesidades. El resto ya se podrá hacer en otro momento, pero ahora no es necesario".