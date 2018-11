Reclaman a Renfe que solucione "lo más rápido posible" las averías del ascensor y de las escaleras mecánicas

La delegada del área de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, y el concejal de Movilidad y Transportes, Antonio Rojas, han mantenido recientemente una reunión con responsables de Renfe, para intentar dar respuesta a las incidencias en materia de accesibilidad que se vienen produciendo en la estación principal de Bahía Sur -los continuos fallos en los ascensores, por ejemplo- "y que afectan negativamente a la vida diaria de las personas con movilidad reducida".

"En una ciudad como San Fernando, que cuenta con la presencia de un importante número de entidades de ayuda mutua y socio-sanitaria, no podemos conformarnos con el estricto cumplimiento de la normativa de accesibilidad si ésta no soluciona los problemas de la ciudadanía", ha afirmado Márquez. "Renfe cumple pero tiene una alto grado de incidencias con el funcionamiento de los ascensores, así como con las escaleras mecánicas, que también registran averías, haciendo muy difícil el tránsito de personas mayores, con algún problema físico puntual o con algún grado de discapacidad en una estación de tren muy importante no sólo para la ciudad, sino en las conexiones ferroviarias a nivel provincial".

Así que, recuerda el equipo de gobierno, en una ciudad que aspira a ser referente en accesibilidad y que intenta llevar a a cabo el proyecto político Ciudad de la Inclusión el Ayuntamiento "no puede estar satisfecho con la respuesta que se les está dando a la ciudadanía", tal y como reconoce en un comunicado remitido.

De ahí la reunión, que según la concejala de Urbanismo sirvió para "encauzar la problemática y ofrecer soluciones". Así, además de haberse establecido un protocolo de contacto "directo" entre el Ayuntamiento y el jefe de Mantenimiento de la estación de tren isleña, desde el Consistorio también se instó a los responsables de Renfe a darle solución "lo más rápido posible" al problema que afecta tanto al ascensor como a las escaleras mecánicas.

Asimismo, y tras solicitarlo previamente el Ayuntamiento, Renfe ha realizado esta semana las labores de señalización del vagón accesible, de forma que los usuarios "tengan claro dónde se encuentra la plataforma de comunicación del vagón con piso accesible y puedan tener un acceso autónomo al mismo". Igualmente, se ha solicitado que los cambios que afecten al servicio se notifiquen con la suficiente antelación para que las personas usuarias puedan anticiparse y tomar decisiones en base a ello.

"Dando un paso más también hemos exigido, y así se hará según nos han confirmado desde Renfe, que el servicio de Atendo que se ofrece para trenes con recorrido de Larga y Media Distancia se extienda en el caso de San Fernando a trenes de Cercanías para poder dar respuesta a las necesidad de personas como Miguel Redondo 'Miguelón' o cualquier otra persona que lo necesite", asegura Claudia Márquez, que insiste en que desde el Ayuntamiento estarán "vigilantes para seguir ampliando nuestra solicitud para que se pueda, además, dar una pronta respuesta al uso autónomo del ascensor, si con Atendo no se puede cubrir esa necesidad, de forma que la ciudadanía cuente con un buen servicio en esta estación de San Fernando".

Finalmente, el equipo de gobierno ha agradecido a Renfe "los pasos ya avanzados y la coordinación directa para trabajar en los compromisos necesarios, con el objetivo de seguir mejorando el servicio y responder a las demandas ciudadanas y municipales".