Ciudadanos se estrena en el gobierno municipal. Esta semana han formalizado un pacto con el PSOE que asegurará a Patricia Cavada un gobierno en mayoría para el mandato. La formación naranja debuta en el ejecutivo con sus dos ediles, Regla Moreno y Francis Posada que asumirán, respectivamente, el área de Desarrollo Turístico y Empleo y las concejalías de Deportes, Transporte y Movilidad. "Tenemos muchas ganas", resumen tras la vorágine de los primeros días del pacto y cuando todavía están haciéndose a sus nuevas responsabilidades. Sobre la mesa está el extenso acuerdo de gobierno que han firmado con el PSOE... y muchísimos planes para darle la vuelta a San Fernando.

¿Cómo se ha fraguado ese pacto de gobierno?

Regla Moreno (RM): Desde el primer día después de las elecciones tendimos la mano para buscar todo lo que fuese mejor para San Fernando. Así lo dijimos en el discurso de investidura. Nunca hemos cerrado las puertas a un acuerdo, que además llegó con naturalidad. Ambas partes somos conscientes y estamos de acuerdo en que hace falta darle estabilidad a la ciudad. Y aunque el PSOE tiene 11 concejales sigue estando en minoría, sigue necesitando de apoyos para sacar adelante proyectos, presupuestos... Frente a eso, Cs ha demostrado ya que es capaz de dialogar y de llegar a acuerdos para impulsar actuaciones que son beneficiosas para San Fernando. Ahora, además, tenemos la oportunidad de llevar a cabo nuestras propuestas.

Se refiere, por ejemplo, al apoyo que brindó a los presupuestos de 2016, aunque aquello no terminó demasiado bien. Quiero decir, que de las propuestas de Cs, salvo el skate park, poco más se ha hecho por ahora...

RM: Es cierto que hay cosas de aquel acuerdo que no están terminadas, que todavía no han concluido. Pero es verdad que nuestras ideas –que consideramos que son las que demanda gran parte de la ciudadanía– las hemos puesto sobre la mesa a la hora de llegar a esos acuerdos. Esos compromisos están ahí y creo que van a salir adelante pronto. Considero que Cs demuestra así su utilidad. Así lo hemos hecho ahora con el pacto. Creo que hay que dejar de lado el 'no por el no' en favor de la ciudad y buscar lo que nos une en el ámbito municipal en favor de los ciudadanos. Se ve en esas más de 150 propuestas, en ese documento que hemos presentado, que hemos llegado a un consenso entre ambas partes.

"Ambos partidos somos conscientes y estamos de acuerdo en que hay que darle estabilidad a San Fernando"

Un acuerdo muy extenso, por cierto.

RM: Es muy extenso, sí. Claro que no todo es inversión en este acuerdo, hay muchos puntos que se refieren a cuestiones de simple organización, de gestión... Algo que, precisamente, hemos estado reivindicando constantemente en el anterior mandato desde la oposición, hay temas que solo requieren de voluntad. Y otros que nos llevan necesariamente a ir de la mano con otras administraciones, claro. Y nosotros somos de dialogar...

Cs gobierna en la Junta, eso presupone unas relaciones más ágiles con el gobierno andaluz...

RM: Hay buena relación. Le puedo decir que ya hemos contactado con los delegados territoriales de Empleo y de Turismo para cerrar una reunión con respecto a San Fernando e ir tratando algunos temas. Vamos a hacer lo mejor para San Fernando.

Es la primera vez que Cs va a gobernar en San Fernando, ¿qué cree que va a suponer eso para la ciudad?

RM: San Fernando va a ver nuestra capacidad de trabajo, no solo desde las áreas que vamos a gestionar sino también desde el gobierno. Como le digo, hemos suscrito un acuerdo de ciudad amplio, que abarca todos los temas. Y ahora vamos a trabajar para hacerlas visibles.

Francis Posada (FP): Son más de 150 medidas, cerrar este acuerdo ha supuesto muchas horas de trabajo. Y todas estas medidas están pensadas por y para San Fernando. Lo que más nos preocupaba es que las medidas programáticas redundaran verdaderamente en los isleños... Es lo que más trabajo nos ha costado. En el resto de cosas nos pusimos de acuerdo en 45 minutos. Así que la respuesta a su pregunta es muy clara: el pacto va a ser muy bueno para San Fernando.

"Las 150 medidas del acuerdo con el PSOE están pensadas por y para los isleños. El pacto va a ser muy bueno para San Fernando"

¿Considera que la llegada de Cs al Ayuntamiento supondrá una nueva dinámica de trabajo? Les pregunto esto porque la formación se ha referido anteriormente en varias ocasiones al estancamiento y la falta de avances de la gestión municipal.

RM: Creemos que sí. Tenemos muchas ganas de trabajar y de empezar a hacer cosas por San Fernando desde el gobierno. En estos días hemos tomado contacto con las delegaciones y nos hemos presentado al personal, al que veo también muy motivado. Hemos tenido una buena acogida.

FP: Es cierto, el recibimiento ha sido muy bueno. Tanto Regla como yo somos dos personas muy vitalistas, muy ilusionadas, muy motivados con el servicio público y con muchísimas ganas de hacer todo lo que hemos pedido desde la oposición. Al contrario de otras formaciones políticas, Ciudadanos va a ser coherente con las cosas que ha pedido desde la oposición, entre otras cosas porque todo lo que hemos pedido ha sido coherente, cosas de sentido común y que se podían hacer. Solo había que trabajarlas y darles un impulso.

Con este pacto se crea el Área de Desarrollo Turístico y Empleo.

RM: Sí, de seis áreas se pasa a siete. Como teniente de alcaldesa estaré al frente de esta área que comprende tres concejalías: Turismo, Emprendimiento y Economía Social y la de Orientación y Formación para el Empleo.

"Sabemos lo que se necesita, lo que hace falta es ponerse en marcha y trabajar para conseguirlo"

Y, por otro lado, estará Deportes con Francis Posada al frente.

FP: Hemos reorganizado el área para separar por un lado Mantenimiento de Instalaciones y Espacios Deportivos, que llevará Antonio Rojas (PSOE), y por otro estaré yo llevando Actividades y desarrollo del Deporte, además de las concejalías de Movilidad y Transportes.

Cs, de hecho, ha sido especialmente insistente desde la oposición en el plan de movilidad...

FP: Creo que a San Fernando le hace falta un empujón en el tema de la movilidad. Hemos intentado transmitir el gran problema que supone para la ciudad. Hace más de una década que hemos perdido la arteria principal –la calle Real– con todo lo ello implica para el tráfico. Y cuando el tranvía empiece a funcionar va a ser necesario cambiar muchas cosas. Por lo tanto, hay que empezar desde el minuto uno a trabajar para que el isleño se acostumbre a la nueva idiosincracia de la calle Real y a que se acomode de la manera más sencilla posible a ello. Hablamos del plan de movilidad como estrategia global pero también, dentro de él, de actuaciones más específicas como una nueva ordenanza general de tráfico, actualizada a 2019 y con la normativa de los vehículos de movilidad personal incluida y con su ordenanza de la calle Real, que está pendiente desde el anterior mandato.

Supongo que a estas alturas del tranvía solo cabe esperar que se ponga en marcha...

FP: Efectivamente, con el tranvía hablamos ya de hechos consumados. El tranvía tiene que pasar, así que de lo que se trata entonces es de conseguir que se ponga en funcionamiento y de que sea al final lo más beneficioso posible para los isleños, que se aproveche en la medida de lo posible, que la gente se costumbre a utilizarlo, que vea que puede ser útil.

Si hablamos de movilidad, necesariamente hay que hablar de los accesos que llevan años pendientes (el de Fadricas, por ejemplo) y de los problemas que a diario se generan en la salida por el puente del Gran Poder...

FP: Ya en el primer Consejo Asesor de Tráfico al que asistió Cs en 2015 se denunció ese problema del puente del Gran Poder que comenta y se hicieron algunas propuestas para aliviar la situación. Creo que la solución puede estar en la calle Albina del Puente y en cambiar algunas señales de tráfico que ahora mismo no ayudan... También, cuando tengamos más agentes, en incrementar la presencia de la Policía Local en las horas de colapso para agilizar el tráfico.

"En La Isla nos tenemos que empezar a olvidar de complejos, creérnoslo de verdad y transmitir ilusión"

Cs ha asumido con el pacto las áreas de Turismo y Empleo, que son precisamente dos de las grandes carencias de San Fernando.

RM: Hay que matizar que el Empleo no es estrictamente una competencia del Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, pero sí que se pueden propiciar actuaciones para impulsar la empleabilidad, atraer a inversores, favorecer a autónomos y empresarios... Es un área importante. Y, sí: tenemos una alta tasa de desempleo que, aunque ha bajado, sigue siendo elevada. Hay que evitar que la gente se vaya fuera porque no encuentra trabajo, intentar abrirse a otros sectores industriales como el digital.

La pérdida de las ayudas del programa Andalucía Orienta, de casi medio millón de euros, han puesto en entredicho la gestión anterior del Ayuntamiento en políticas activas de empleo.

RM: Bueno, es algo que pasó hace ya varios meses y desconozco los motivos por los que se les pasó el plazo de las ayudas. Ahora estaré yo al frente de la delegación y, por supuesto, vamos a trabajar para recuperarlas.

El turismo es una de las grandes asignaturas pendientes de San Fernando, ¿cómo se soluciona eso?

RM: En Cs siempre hemos dicho que San Fernando es mucho más que la playa, aunque ésta sea uno de los grandes atractivos. Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos: el Parque Natural, la cultura, las tradiciones, el patrimonio... ¡Vamos a ponerlo en valor y a atraer turistas! Queremos hacer planes estratégicos, hacer más atractiva la Oficina de Turismo cambiando el espacio actual por otro más atractivo, impulsar las nuevas tecnologías para promocionar La Isla... Es hora de hacer esa transformación. Por supuesto, seguiremos apoyando desde el Ayuntamiento la negociación con Defensa para recuperar los terrenos militares sin uso de Camposoto.

Y vinculado al turismo están también las grandes expectativas que se tienen en el Museo Camarón, aunque ahora estén las obras paradas...

RM: Hay cosas en marcha, como el Museo Camarón, y otras que queremos impulsar, como el Museo de la Sal en el centro de visitantes del Parque Natural, que creemos que es el lugar perfecto para ello. En el acuerdo de gobierno hay medidas de los dos partidos que son viables y muchas de ellas son demandas de la ciudadanía que incluso otros partidos comparten también. Sabemos lo que se necesita, lo que hace falta es ponerse en marcha y trabajar para conseguirlo.

Cs ha propuesto también atraer grandes eventos deportivos para promocionar la ciudad.

FP: Así es. Ahí está el Campeonato de Minibasket, de cuyos beneficios para La Isla nadie duda. Pero aspiramos a dar un paso más y a atraer eventos importantes a nivel internacional. El Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebró en 2010 fue todo un éxito que convirtió a San Fernando en la Ciudad del Deporte. Sería algo que impulsaría el turismo , que ayudaría a dar a conocer a la ciudad. Por otro lado, hay que reconocer que en el tema deportivo La Isla no tiene parangón con ninguna otra ciudad de la provincia: hay un gran nivel y, dentro de este ámbito, es algo reconocido. Nos tenemos que olvidar de los complejos, creérnoslo y transmitir ilusión. Tenemos muchas cosas en mente que van a sorprender.