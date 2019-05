¿Quién es Regla Moreno, la candidata de Cs a la Alcaldía?

Pues una persona que no tenía ningún afán de estar en política hasta que un día dio el paso porque creía que era necesario cambiar y mejorar las cosas, que había que pasar a la acción.

¿Cómo llega a Cs?

A principios de 2015. Entré en contacto con Cs, que es un partido con el que me identifico plenamente. Y decidí dar el paso adelante, me afilié y a los dos días estaba repartiendo flyers. No soy de medias tintas. Una vez que doy el paso, es para comprometerme de verdad.

Y llega al Ayuntamiento cuando Javier Cano deja el acta para marcharse al Congreso... ¿Qué balance hace de esa experiencia?

Sí, llegó en enero de 2017.Pues, como le decía, es una manera de intentar ese cambio, de dar voz a las demandas de muchos isleños con las propuestas que hemos hecho. También te das cuenta de que a veces las cosas son más complicadas... Hay cuestiones que se quedan en el cajón a pesar de que han sido aprobadas por toda la Corporación en pleno.

De hecho, Cs se queja mucho de eso, de que no se llevan a la práctica las mociones aprobadas...

Efectivamente. Y algunas de las propuestas solo necesitan de voluntad política, no de una gran inversión. Por ejemplo, por citar un de ellas, el punto de información turística en la estación de Bahía Sur. Pero hay muchas más: en cultura, transparencia, deportes...

Cs ha tenido también un papel clave al estar el gobierno en minoría. Su apoyo ha sido fundamental para sacar adelante algunas cuestiones en este mandato.

Somos diferentes al resto de partidos que ha habido hasta el momento, que han hecho gala de una política destructiva más que constructiva y se han dedicado a lanzarse la pelota unos a otros con independencia de quien estuviera en el gobierno. Lo que diferencia a Cs es que sabe dialogar, sabe buscar consenso y que siempre hemos mirado por el interés de los ciudadanos antes que por el del partido.

Prácticamente ha sido candidata por sorpresa, el último nombre que se ha conocido de todos y apenas a un mes de las elecciones...

Puede que para la opinión pública haya sido una sorpresa, pero llevo desempeñando labores en el partido desde hace más de cuatro años. Y cierta expectación ha habido en todos los municipios porque se ha dado a conocer en la misma fecha para todos. Todos estos años en la oposición e incluso antes con el partido han servido de preparación. Ahora ocupo una posición diferente, que tiene su responsabilidad, pero también la tenía antes.

Cs ha sido la segunda fuerza política en la localidad en las elecciones generales y también en las autonómicas, lo que sitúa al partido en una buena posición para encarar las municipales.

Cada vez que se abren las urnas, Cs crece. Cada vez son más las personas que llegan al partido para aportar su experiencia y se suman al proyecto pero también ganamos apoyos en la calle, como se demuestra cada vez que vamos a votar.

¿Cuál diría que es el principal problema de San Fernando?

Elegir uno solo es complicado, pero la falta de empleo es primordial y aunque no sea competencia propia del Ayuntamiento sí que se pueden poner medidas para propiciar que se implanten nuevas empresas a través de inversores, dar facilidades a los que crean empleo que son los autónomos y las pequeñas pymes, eliminar las trabas burocráticas, flexibilizar con la revisión del PEPRICH la calle Real para que sea más atractiva para el comercio... Y a la vez hay problemas más cotidianos, más visibles, como el de la limpieza, que es algo que nos demandan los ciudadanos porque no resulta una ciudad atractiva...

¿Y eso cómo se soluciona?

Tendremos que supervisar cada contrato de los servicios externalizados, tendremos que auditar para comprobar que cada euro de ese contrato se está utilizando correctamente y se están cumpliendo las condiciones de ese contrato. Para eso tenemos que estar a pie de calle y escuchar las demandas de los vecinos, que son los primeros que desde sus barriadas nos van a decir qué les falta, cuáles son sus necesidades...

¿Qué opina de la situación del tranvía ahora que Cs está en el gobierno andaluz?

Después de tantas demoras y plazos sin cumplir, el nuevo gobierno de la Junta está negociando una prórroga para que no se tengan que devolver 99 millones de euros a Europa y conseguir que, tras años de espera, podamos ver el tranvía funcionando.

¿Cuál es la postura de Cs ante la desafectación de terrenos en Camposoto?

Somos partidarios de entablar un diálogo sin exigencias, no queremos que San Fernando pierda esa aportación militar. Pero es necesario desafectar terrenos para dedicarlos a las necesidades de San Fernando. Sabemos los límites que tiene el término municipal y las servidumbres que tiene por Costas, Defensa... Eso nos lleva a tener que consensuar esa desafectación.

Hay muchos partidos que consideran que es indispensable para el desarrollo turístico.

Pero mejorar el turismo en San Fernando se puede también abordar desde muchos aspectos. A lo largo del mandato hemos propuesto varias medidas en este sentido, para conservar y dar a conocer nuestro patrimonio, vinculadas al deporte... Hay que desestacionalizar el turismo, no podemos vivir del turismo de playa.

Cs ha insistido mucho en este mandato en la apertura de la playa desde Semana Santa.

Por lo que sabemos, con las obras, es probable que este año no esté hasta principios de julio. Pero al margen de estos trabajos, es cierto que nunca se ha cumplido: la firma de Cavada en aquel acuerdo con Cs para los presupuestos de 2016 ha quedado en nada.

Si le pregunto por posibles pactos tras el 26-M...

Hay que tener en cuenta que el nuevo escenario político nos dice que no va a haber mayorías absolutas, que es momento de diálogos y de consensos. Y nosotros hemos demostrado varias veces que sabemos dialogar y alcanzar consensos. Por supuesto, salimos a ganar. Nuestra prioridad siempre serán los partidos constitucionalistas.