La Policía conmemora el día de sus patronos en San Fernando con la entrega de once cruces al mérito policial

Con la pandemia como inevitable telón de fondo -esas insólitas circunstancias que dejaron en primera línea a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y tras un año de obligada ausencia, la Policía Nacional ha recuperado hoy en San Fernando la celebración de su gran día, el de sus patronos: los Santos Ángeles Custodios. Una jornada de reconocimientos y agradecimientos -que no han sido pocos- que ha trasladado hasta la antigua capilla del Castillo de San Romualdo la entrega de condecoraciones -hasta once cruces blancas al mérito policial- con la que una vez más el Cuerpo Nacional de Policía ha refrendado su vocación de servicio público.

El acto -sencillo y solemne- ha estado presidido por el comisario de San Fernando, Rafael Borque Iñurrita, al que han acompañado el primer teniente de alcaldesa, Conrado Rodríguez, y el almirante Juan Antonio Cornago Diufaín, Segundo Jefe del Arsenal de Cádiz y Jefe de la Base Naval de La Carraca.

La ceremonia ha incluido también la entrega de las condecoraciones correspondientes al año 2020, en el que la crisis sanitaria obligó a suspender este acto, y que se han sumado así a las que tocaban en este año de 2021.

En el día de los patronos de la Policía, como era de esperar, se ha echado la vista atrás para poner de relieve el trabajo policial llevado a cabo durante los duros y difíciles meses de la pandemia y también el "cariño" con el que asociaciones y ciudadanos voluntarios, durante las semanas más duras del confinamiento, hacían llegar a la Comisaría mascarillas, guantes y material de protección para que pudieran llevar a cabo su trabajo en la calle.

"La Policía ha tenido un papel relevante en estos difíciles momentos y creo de corazón que hemos dado la talla, un motivo más para sentirse orgulloso de mi plantilla", ha afirmado el comisario de San Fernando, que no en vano ha aprovechado la ocasión para trasladar a todo a su equipo su agradecimiento por la dedicación y profesionalidad que han demostrado en esta complicada situación.

"Hablamos de un grupo de profesionales con muy alta especialización y capaces de acometer cualquier intervención sin dudar y que, liderados por unos jefes de brigada extraordinarios, hacen fácil y llevadero el mando de la Comisaría", ha referido Rafael Borque en esta jornada tan especial para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Aunque el comisario no se ha olvidado de referirse a los habituales compañeros de viaje con los que a diario trabaja la Policía para hacer frente a la problemática delincuencial: Guardia Civil, Policía Local, bomberos... "Sin seguridad no hay libertad, ni derechos, ni desarrollo, ni progreso social, ni justicia...", ha advertido al hacer hincapié en "esa lucha diaria en la que no se puede bajar la guardia".

No obstante, en esta ocasión, la Policía de San Fernando ha querido agradecer de una manera especial la colaboración prestada por la Armada "y su constante apoyo" durante la pandemia, especialmente la Infantería de Marina "que nos ha ayudado con sus medios humanos y técnicos a cumplir con la misión que teníamos encomendada que era, entre otras, hacer cumplir las medidas destinadas a controlar la enfermedad".

La primera condecoración del día de los Santos Ángeles Custodios ha sido, de hecho, para el Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), el general de división Rafael Roldán Tudela, que ha recibido la cruz blanca al mérito policial de manos del propio comisario.

Junto a él, el personal del CNP que hoy ha sido reconocido "por su profesionalidad, su valor y su dedicación en el servicio", ha estado formado -en lo que se refiere a las condecoraciones de 2021- por el inspector José Reyes, el oficial Raúl Batista y los policías María José Ramos, José María Serrano, Manuel Guerrero y Juan Carlos Guisado.

Y a ellas se han sumado también la entrega de las cruces al mérito policial de 2020, que han recibido el inspector Joaquín Zuaza, el oficial Roberto Castro y los policías Juan José Salas y Eduardo Ramos.

Durante el acto ha intervenido también en nombre de todo el personal condecorado el inspector Joaquín Zuaza, que ha trasladado el agradecimiento de todos los homenajeados por este reconocimiento y ha esbozado en unas pocas pinceladas la esencia del trabajo policial, insistiendo en la necesaria vocación de servicio público. "El cumplimiento de la ley, la lucha contra comisión de todo tipo de delito y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana es el honroso deber que nos hemos impuesto", ha manifestado al asegurar que, a pesar de los sinsabores que también depara el oficio, la satisfacción del deber cumplido es siempre la mayor recompensa.

Por su parte, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, ha aprovechado la festividad de los patronos de la Policía para felicitar al cuerpo y trasladarle su agradecimiento. "Es un día para felicitar y agradeceros vuestro trabajo de protección, de servicio y cuidado de la ciudadanía tanto en las grandes misiones como en el día a día. Nos ayudáis a mantener nuestros derechos y libertades, nuestra seguridad. No se es libre si no se está seguro, es imposible", ha afirmado.

Durante el acto se ha llevado también a cabo un emotivo homenaje en memoria de los policías caídos en acto de servicio, en el que se ha depositado una corona de laurel a los pies de una pequeña imagen de los Ángeles Custodios mientras se entonaba La muerte no es el final y se rezaba un responso.