Podemos pide la municipalización de servicios de las instalaciones deportivas

"El contrato unificado del Patronato de Deportes sigue sin firmarse y la situación laboral de la plantilla sigue en el aire", asegura Ernesto Díaz, coordinador de Podemos San Fernando, que ha criticado que en el último pleno municipal –correspondiente al mes de enero- el PSOE votase en contra de la moción del grupo Sí Se Puede para pedir más vigilancia por parte del Ayuntamiento hacia los "abusos" de las empresas concesionarias, que, según manifiestan los propios trabajadores, "incumplen sistemáticamente el convenio laboral".

El coordinador de la formación morada recordó en el pleno que la plantilla asegura que no se les estaba aplicando la subida del IPC a sus salarios, tal y como marca el convenio, y no se les estaba abonando el plus de transporte de 50 euros ni se les proporcionaba el cuadrante de horarios de forma anual, lo que les permitiría organizar los descansos, las vacaciones y conciliar la vida laboral y personal.

"PSOE y PA no han hecho absolutamente nada para controlar que no se produjeran estos abusos, una circunstancia que se solventaría con la gestión directa del servicio, que se podría llevar a cabo con la municipalización", declara.

Además, Díaz ha manifestado que las protestas son generalizadas entre la plantilla, "que sigue sin conocer directamente por parte de la dirección en qué situación se encuentra el contrato y que la incertidumbre es la misma desde hace meses".

"Es evidente que el gobierno de Patricia Cavada vuelve a traicionar a los trabajadores, esta vez votando en contra de controlar los abusos por parte de las empresas que denuncia la propia plantilla", dice el vencedor de las primarias de Podemos San Fernando.