Podemos San Fernando critica el "esperpento" del camión-caseta de Feria

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha criticado el "esperpento" del camión-caseta que empezó a circular en la noche del martes tras el inicio de las actividades alternativas a la Feria del Carmen y de la Sal y que está previsto que lo haga en distintos días.

La portavoz ha recriminado al PSOE que "la improvisación y la dejadez" vuelven a ser la nota en la conmemoración de la gran fiesta de la ciudad. "No podemos olvidar que la pandemia aún no ha acabado y que tímidamente estamos volviendo a tener eventos en la ciudad intentando evitar esas aglomeraciones, pero si es para pasear por San Fernando un camión de obra decorado con unos farolillos, más vale haberlo pensado un poco mejor", afirma.

También ha señalado que en la imagen que ha circulado en las redes sociales del camión-caseta no se ve la zona del público acotada para controlar las distancias. Una irresponsabilidad y un error que Podemos pide que se subsane cuanto antes "para poder garantizar la seguridad de todos los isleños que van a ver las actuaciones programadas".

Rojas ha señalado que la Feria, suspendida en su celebración habitual por la pandemia, solo acaba de empezar y que aún se pueden "corregir unos errores que no se deberían haber cometido porque desde hace meses se conoce que no habría Feria del Carmen y de la Sal de la manera tradicional y han tenido tiempo más que suficiente para organizar esto en condiciones" . "Una pésima organización -denuncia- que también se vio reflejada en el caso de los cacharritos que se iban a colocar en La Magdalena y que ha provocado una fuerte polémica entre feriantes y Ayuntamiento al no saber hasta el último momento si iban a poder instalarlos o no por los informes de seguridad desfavorables".