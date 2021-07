Una propuesta indigna de la Feria de San Fernando

Un camión de obra adornado con unos cuantos farolillos en cuyos laterales figura incluso el rótulo comercial del transportista. Así es el escenario móvil propuesto por el Ayuntamiento de San Fernando dentro de las actividades organizadas como alternativa a la suspensión de la Feria del Carmen y de la Sal para llevar actuaciones a distintos puntos de la ciudad.

Las primeras actuaciones del 'camión-caseta de Feria' han tenido lugar esta noche en la alameda del Carmen, poco después de que en la plaza del Rey se diera el pistoletazo de salida a los primeros actos previstos para esta semana. Y los comentarios que ha desatado por su cutrerío extremo no ha tardado en propagarse por La Isla. Desde la crítica al sarcasmo y la ironía, todos coinciden en una cosa: que no es una propuesta digna para las fiestas de una ciudad que roza los 100.000 habitantes y que, desde luego, no está a la altura.