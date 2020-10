Podemos San Fernando exige al Ayuntamiento el fin de las "podas agresivas"

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, se ha hecho eco de las denuncias de diferentes colectivosecologistas que han vuelto a recriminar las "podas agresivas" que desde el gobierno municipal se siguen realizando en los árboles de la ciudad. La edil ha llegado a afirmar que "es vergonzoso" que a pesar de las continuas denuncias, "el gobierno continúe haciendo caso omiso de las recomendaciones y sigue cargándose el arbolado de San Fernando".

La denuncia en este caso proviene de colectivos como Agaden, Ecologistas en Acción y la plataforma El Árbol, colectivos que exigen al gobierno que paralice las podas que están "descopando los árboles".

La portavoz recuerda que la formación ha denunciado en muchas ocasiones las podas que lleva a cabo el PSOE -al frente del ejecutivo municipal- "sin justificación alguna": "Si no quieren escuchar a la oposición, que escuche a los colectivos que, de primera mano, le piden un control en las podas y talas, que no se hagan a destiempo y que no sean tan agresivas por lo perjudicial para los propios ejemplares y por las consecuencias medioambientales para la ciudad”.

Podemos ha exigido al gobierno una calendarización de las podas según los ejemplares "pero nunca nos han escuchado", lamenta la portavoz. "Mientras continúa dañando el arbolado urbano como hizo con los ejemplares de la calle Real y ahora en Pery Junquera".

Rojas ha vuelto a exigir al gobierno el fin de las "podas agresivas" por la escasez del arbolado urbano y la publicación de un plan de cuidado y de podas de los ejemplares que hay y de los que se supone que se van a plantar próximamente "para que no se vuelvan a repetir las imágenes de los árboles totalmente descopados".