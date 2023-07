Pedro ‘El Granaíno’ inaugura esta noche con su cante ‘La Isla Ciudad Flamenca’

"Siempre que me subo al escenario no me bajo sin cantar soleás y siguiriyas. Son dos palos que si me bajo sin cantarlos siento que me falta algo". Pedro Heredia Reyes, Pedro El Granaíno, adelanta algo de lo que ofrecerá esta noche en el recital que protagoniza y comparte con Remedios Reyes y el Niño del Parque para inaugurar la octava edición de La Isla Ciudad Flamenca en la que sin duda la devoción que el cantaor de Granada tiene por José Monje Cruz será palpable. Una velada de cante que abre los 42 días de festival que cumple 10 años desde su primera aventura (con dos de parón por la pandemia).

"Para nosotros es un privilegio tener a Pedro El Granaíno, uno de los más importantes artistas flamencos del momento", reconoce Javier Fernández, Chico, promotor de La Isla Ciudad Flamenca. "Muy camaronero", apunta. El organizador desvela el entusiasmo del cantaor por estar en La Isla, en la que cantó dentro del homenaje por el 30 aniversario del fallecimiento de la leyenda isleña para recordar los Fandangos de la ilusión, "pero no dio un recital, como ahora sí hará".

Será el último artista de la noche en subirse al escenario del auditorio del Parque Almirante Laulhé. Abrirá la cita el isleño el Niño del Parque, "para mostrar que sigue cantando bien", defiende Fernández. Tras él actuará Remedios Reyes, "de los Reyes de Chiclana", precisa. Finalmente, Pedro el Granaíno se pondrá ante el público acompañado a la guitarra por Antonio de Patrocinio, "mi guitarrista de ocho años ya", apunta el cantaor; a la percusión por Javier Silva.

Heredia reconoce que "son muchas sensaciones" las que tiene por cantar esta noche en San Fernando, "en La Isla del genio de Camarón", no vacila en responder porque José Monje Cruz en su "referente", "mi ídolo", remarca. Tiene la suerte, considera, de formar parte de la generación de Camarón, del que "seguimos aprendiendo". "Cada día la diferencia es más grande entre él y el resto. Cada año", afirma. A su juicio, el cantaor isleño es "el genio del flamenco. Pero no solo eso: es "el mejor artista que nunca ha dado España no solo del flamenco", matiza. "Respeto a todos artistas, de cada disciplina, a los que han salido, a los que hay y a los que vendrán. Pero es así y tenemos la suerte de que sea de San Fernando, de Andalucía, gitano", expresa. La deuda con el flamenco isleño siempre estará ahí, asume.

Su amor por Camarón estará presente en el concierto, "no cabe duda de que llevará a José conmigo, con sus aires". Es más se lo va a "dedicar a su memoria". A las siguiriyas y soleás que entonará con Patrocinio hijo al toque se sumarán cantes de la tierra no podía fallar. "Estamos en la Bahía de Cádiz, en San Fernando, y nos acordaremos de Cai. Cantaremos por alegrías, quizás también tangos", baraja. El público es "siempre causante de lo que canta un artista", deja claro, por eso "me gusta tanto el directo", por la conexión con el público, que seguro hará peticiones al cantaor granadino. "No me gusta escucharme después, porque ya entonces no está esa conexión", explica.

La responsabilidad que conlleva acudir a La Isla a cantar estará ahí, "porque es la ciudad de mi ídolo que tanto nos ha dado".

El espectáculo se desarrollará en el Parque Almirante Laulhé en torno a las 22.00 horas. La cita abrirá los 42 días de actividades vinculadas al flamenco que durante ocho temporadas estivales ha puesto a San Fernando en el foco. A partir de entonces se podrá disfrutar de exposiciones, actuaciones de cantaores en distintos establecimientos hosteleros y puntos de la ciudad, la presencia de Antonio Canales al que se dedica el número 18 de la revista La Fragua, propuestas de baile y clases magistrales, con artistas como Carolina Castilla, Raúl el Bule, María Guerrero, Paula Sierra, El Cañejo de Barbate, Jesús Méndez o Antonio Reyes, entre muchos otros.