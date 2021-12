Pasaporte Covid en los bares de San Fernando: "Para los camareros es un engorro, pero hay que frenar esto como sea"

Bares y cafeterías afrontan desde esta mañana la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid por parte de los clientes que acceden al interior de los establecimientos después de que la medida entrara en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Eso sí, la puesta en marcha de esta nueva norma para los negocios de hostelería y ocio nocturno -que estará en vigor hasta el 15 de enero- ha pillado todavía desprevenido a muchos isleños a la hora de tomarse el café de la mañana mientras que, por otro lado, en algunos locales todavía se estaban haciendo a la idea de andar pidiendo el certificado de vacunación a los clientes, algo que -admiten los camareros- no deja de ser "otra cosita más", además de las mascarillas, la distancia de seguridad, los geles, la desinfección de las mesas, etc... Y que además -advierten- resulta muy complicado de llevar a la práctica.

La medida, además, llega cuando apenas quedan unos días para unas fiestas que se dejan notar especialmente en la hostelería y en los bares del centro de San Fernando, donde tradicionalmente se suelen congregar cientos de personas para celebrar la Navidad, de manera que su puesta en marcha se antoja aún más complicada, señalan.

La aplicación de la Junta para obtener el certificado, además, se ha colapsado ante la avalancha de peticiones registrada durante el fin de semana, por lo que muchos ciudadanos -por más que lo han intentado- no han conseguido descargarse el documento. Así que irremediablemente este lunes se ha convertido en una jornada de adaptación no exenta de incertidumbre tanto para los clientes como para los propios locales mientras que la medida va calando.

En algunos locales, eso sí, el personal ha tenido que explicar a los clientes cómo pueden descargarse el pasaporte covid y ha resuelto algunas dudas. En otros todavía no se ha empezado a aplicar la medida. Igual que hay clientes que llegan mostrando el certificado en la pantalla de su teléfono móvil y otros que ni siquiera se han enterado aún de que es obligatorio para acceder a los bares.

Aunque -admiten- la obligatoriedad de pedir el pasaporte covid en plena campaña navideña no deja de ser en parte un inconveniente, especialmente para los bares y cafeterías. "En los restaurantes, donde la gente hace reservas y come sentada, es más sencillo ¿pero aquí?...", comentaba esta mañana un camarero al advertir de la difícil aplicación de que tiene la medida para este tipo de negocios. "¿Y Bahia Sur qué? Porque los centros comerciales están llenos de gente y no se pide nada, pero aquí siempre pagamos los mismos", apuntaba.

"A mí me parece bien que se pida el pasaporte covid, superbién...", señalaba por otro lado el cliente de una céntrica cafetería de La Isla tras esgrimir en la pantalla de su móvil el PDF con el certificado para mostrárselo al personal antes de ser atendido.

"Para los camareros es un engorro, eso está claro. Pero no me parece mal que se pida el pasaporte covid, esto hay que pararlo como sea... ¡Y mejor esto que no tener que cerrar de nuevo!", reconocía también la encargada de otra cafetería de San Fernando.

Asithur, a favor de la medida "para evitar nuevas restricciones"

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha preparado unos carteles que distribuirá entre los establecimientos asociados en los que se informa a los clientes del acceso obligatorio con certificado Covid-19. La entidad, de entrada, se ha mostrado a favor de la medida para evitar nuevas restricciones y en tanto que contribuye a disminuir el riesgo de contagio en cualquier establecimiento hostelero y aporta una mayor seguridad a la clientela y a los trabajadores de estos locales. Eso sí, no ha eludido hablar de las dificultades que entraña llevar a la práctica esta norma.

"Nuestro sector siempre ha mostrado su compromiso en la lucha contra el virus y en la aplicación de toda medida encaminada a prevenirlo", comentaba, por su parte, el presidente de Asihtur, Antonio V. Páez, recientemente, si bien reconocía también la "incertidumbre" que generaba esta norma entre los trabajadores y advertía de la falta de "herramientas" para poder llevarla a la práctica.

Hisafe: "Devuelve la incertidumbre a la hostelería"

Desde Hisafe, la rama de la hostelería de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), se ha afirmado que la obligatoriedad de pedir a los clientes el pasaporte covid "devuelve la incertidumbre a bares y restaurantes".

Así lo ha afirmado su responsable, Alfonso García, que ha mostrado su preocupación ante "el miedo" que la puesta en marcha de esta medida puede generar entre los clientes ahuyentando a la gente de la hostelería.

"Se ha notado sobre todo en esta última semana, donde muchos clientes han llegado incluso a anular sus reservas o a cambiar de ubicación la mesa evitando a toda costa los salones interiores", afirma al advertir también de las consecuencias que arrastrará esta medida en plena campaña de Navidad, después de haber vivido "un vaivén de medidas en forma de cierres, limitaciones de aforo y restricciones horarias en un año que, para muchos de ellos, era vital para dejar definitivamente atrás unos duros 2020 y 2021".

"Espero que esto de verdad sirva para que los que no estén vacunados finalmente lo hagan. Si no, al final no van a poder ir a ningún lado", apunta al señalar que eso es "lo único positivo de esta medida".

Desde Hisafe se ha animado a la población a "seguir disfrutando de estas fiestas pero con mucha responsabilidad ,sin bajar la guardia y llevando a cabo todas las medidas de seguridad e higiene para protegernos de no ser contagiados".