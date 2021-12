Certificado Covid: Los despistados, a la terraza

La entrada en vigor del certificado Covid para los establecimientos de ocio y restauración ha generado este lunes un poco de lío en los bares que, una vez más, levantaban la persona con nuevas medidas que cumplir. Aunque la mayoría ya tenían preparado el lector de códigos QR de la aplicación 'Salud Andalucía', en el que se puede verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea, a muchos clientes les ha pillado por sorpresa.

“Si no tienes el certificado te tienes que sentar en la terraza”, decía el gerente de un céntrico bar de Puerto Real, a dos mujeres que no podían presentarlo. Una, porque “no sé muy bien como descargalo”; la otra, porque “mi hija me lo ha metido en el móvil pero no se ahora mismo dónde está”.

Sin embargo, la gran mayoría de clientes ya sabían de la nueva medida y no ha habido problemas. “De momento todo ha ido con normalidad, la gente saca su certificado y entra sin problema. El jaleo realmente lo tenemos nosotros que nos cuesta mucho estar poniendo cafés y tostadas, y al mismo tiempo con el móvil leyendo los códigos”, explicaba Pedro Marchán, del bar 'El Calvo', en Puerto Real. “Nos tienes que enseñar a nosotros cómo se hace eso, Pedro”, apuntaba una de las camareras del bar.

Eso ha sido así en la mayoría de establecimientos. Muchos confían en que en los próximos días todo transcurra con más fluidez. “Aquí tenemos clientes muy habituales que vienen a desayunar prácticamente a diario y los conocemos de mucho tiempo. A esa gente no le vamos a pedir todos los días que nos enseñen el mismo certificado”, decía Marchán.

Cómo obtener el certificado Covid

El certificado Covid se puede obtener por diversas vías: ClicSalud+, la aplicación móvil 'Salud Andalucía', a través del Ministerio de Sanidad y en el centro de salud o mediante presentación electrónica de la solicitud.

Para la descarga a través de ClicSalud+ es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al Certificado COVID Digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación. Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.

La App 'Salud Andalucía' es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice 'Certificados COVID-19', que facilitará su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.

Por otro lado, los profesionales de atención a la ciudadanía pueden facilitar el certificado sin necesidad de realizar una consulta médica o de enfermería. Muchos de los centros disponen de cita previa para este tipo de gestiones, cita que se puede obtener a través de ClicSalud+, la App y el teléfono de Salud Responde mediante la opción "Gestiones Administrativas".

Lector QR para verificar los certificados Covid

La Consejería de Salud y Familias puso en marcha el pasado 7 de diciembre una nueva funcionalidad en la aplicación 'Salud Andalucía' incluyendo un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea.

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un ok con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El ok se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.