–Retoma su gira Esencia después de un parón obligatorio, ¿cómo se siente un artista al recuperar el escenario?

–Imagínese la sensación de euforia que uno tiene después de tantos meses, es un paréntesis que, además, no ha tenido una causa hasta ahora conocida, sino algo extraño e impuesto a todos, a la vez. Al mismo tiempo, y sin perder de vista que el mundo sigue en una situación epidemiológica seria, vamos con mucha precaución, con muchas medidas de seguridad, tanto para nosotros como para el público y así poder hacer lo que más nos gusta.

–¿Es difícil para quienes están acostumbrados al público aceptar que deben estar alejado de él durante un tiempo indefinido?

–Desde luego que ha sido difícil, una sensación de extrañeza e inquietud nueva, pero igual de duro ha sido para los maestros, los obreros, etc., desde luego esta pandemia marca un antes y un después para cada uno de nosotros.

–Una pandemia, un confinamiento, alejarse del contacto social… ¿Dónde ha vivido esta extraña situación? ¿Afecta a un artista? ¿Inspira?

–He estado en casa, encerrado. Esta anomalía que todos hemos vivido sí te lleva a pensar mucho y, desde luego, me han asaltado canciones que siempre me ayudan o reconfortan como Nostalgias y he recuperado otras, que he subido en mis redes sociales – como han hecho muchos músicos que ofrecían sus canciones a través de internet – como La Vida no vale nada o Plegaria, que de alguna manera sentía que resumían un poco todo lo que estábamos y estamos viviendo.

–Continúe este comentario: Una vida sin cultura, sin música, sería…

–"Un pueblo sin música es un pueblo sin alma, porque la música es el alma de los pueblos", esto lo dijo nuestro prócer José Martí e igual creo que se puede extender a la cultura en general.

–¿Cómo seleccionó los temas con los que se presenta con Esencia ante el público? ¿Ha decidido cambiar el repertorio después de estos meses con respecto a lo que tenía preparado?

–El repertorio será prácticamente igual porque el propósito de Esencia es el mismo: retomar temas emblemáticos de toda mi carrera – clásicos muy reconocidos y otros no tanto – y que, de alguna manera, son la esencia de mi trabajo.

–¿Qué siente al recuperar composiciones de toda una vida?

–Es un trabajo musical intenso, piense que son más de 50 años de carrera y en ese repertorio, de 23 o 24 temas, se recorre toda mi vida musical, desde composiciones de los años 60s, a algún tema casi recién compuesto. Es un trabajo de síntesis que trato de armonizar, lo mejor posible.

–Algunos artistas reconocen que en determinadas épocas les ha sido difícil tocar algún tema muy significativo. ¿Le ha ocurrido?

–Bueno, cuando vine aquí en 1975, la censura me prohibió interpretar los temas Yo pisaré las calles nuevamente, La Vida no vale nada, pues se sabe que en aquel momento la censura decidía sobre los repertorios.

–¿Viene acompañado? Se lo pregunto por tener que ajustarse al formato reducido con el que se ha sacado adelante este ciclo de conciertos en lo que se ha denominado la nueva normalidad.

–En San Fernando, me presentaré con el mismo formato con el que me vengo actuando en Europa, desde hace cerca de dos años: una pianista (Ivonne Téllez) y una chelista (Caridad Varona), que me acompañan generando una musicalidad más intimista, más sensitiva por así decirlo, con la que estoy disfrutando, de forma diferente, muchas canciones y espero que les guste.

–¿Cómo se siente más cómodo? ¿Con otros músicos en el escenario o solo con su público?

–De las dos formas me es igual, a efectos del público. Disfruto de la misma manera, pero a mí particularmente me gusta un poco más estar acompañado.

–Y, ¿qué prefiere? ¿Componer? ¿Grabar en estudio? ¿Actuar ante la gente? ¿O le da igual mientras la música esté presente?

–Cualquiera de esas facetas que conlleva mi profesión, mi vida, es muy importante. Sin embargo, creo que ninguna de las anteriores se realizaría del todo, si no pudiese actuar en directo, esa comunión entre el público y nosotros, los músicos, es sublime.