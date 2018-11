El PP insiste en que el Ayuntamiento asuma la tasa de tratamiento de residuos

El Partido Popular (PP) llevará una moción al próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento asuma la nueva tasa de tratamiento de residuos que los ciudadanos van a tener que abonar con carácter retroactivo desde 2016.

"Cavada ha decidido que repercuta en los vecinos", critica el presidente local de los populares, José Loaiza, que considera que no hay otra razón para esta postura del gobierno municipal que el "afán recaudatorio". El dirigente del PP recuerda que en 2015 la pagó el Ayuntamiento, por lo que plantea que esta posibilidad se mantenga, y lo llevará al pleno municipal de la próxima semana. La otra es que la abonen los ciudadanos de San Fernando, asumiendo las cuotas, además, de los dos años anteriores.

La formación recuerda la alegación presentada para que los presupuestos de 2016 recogieran una partida para cubrir la cuantía de la tasa (un millón de euros aproximadamente) y "no la aceptaron". "Ya no tiene la excusa de Rajoy, de Montor, ni siquiera de Loaiza", ironiza el ex alcalde que habla de "malgasto del dinero público que se recauda".