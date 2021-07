El PP defiende un "trato especial" en materia de industria para la Bahía y San Fernando

El Partido Popular (PP) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide que la provincia de Cádiz tenga un "trato especial" en materia de industria en cuanto a los planes de reindustrialización. La diputada María José García-Pelayo advierte de que "ni San Fernando ni la Bahía ni la provincia de Cádiz pueden vivir permanentemente bajo la amenaza de la desertización industrial y amenazados por cierres y falta de trabajo".

La iniciativa pretende dar un impulso a la industria de Cádiz ante el escenario actual. García-Pelayo se refería a la eliminación de las ayudas especiales de reindustrialización en 2018, pero también al cierre de la planta de Airbus Puerto Real o la falta de nueva carga de trabajo para el astillero de La Isla una vez se termine con la quinta corbeta para Arabia Saudí que ya está en dique.

"San Fernando se ve implicada con esta propuesta, porque es para la Bahía, porque todo está conectado, porque depende de grandes industrias", explicaba el presidente local del PP, José Loaiza, que destacaba que Navantia San Fernando cumple con las expectativas con este trabajo de las corbetas, porque entre otras cuestiones se están cumpliendo los plazos. "Pero ya no hay más carga de trabajo", advertía.

Por eso, entre otras cuestiones los populares consideran necesario que el Gobierno de España, y más concretamente el Ministerio de Defensa, dé ejemplo y en estos periodos se convierta en cliente. "Hay que hacer un trabajo inversor, contratando; y después está el trabajo comercial diplomático, para cerrar contratos con otros países", dejaba claro la diputada nacional. Sin embargo, Defensa no está, lamentaba, dando carga de trabajo a las empresas tractoras, como Airbus o Navantia porque "dice que tiene hasta el año 2027 toda su carga de trabajo contratada. Así, aparte del BAM para Navantia Puerto Real, "su contratación es cero"

García-Pelayo cuestionaba que la opción de nuevos contratos de Navantia con Arabia Saudí no se tenga en cuenta para el futuro ante la posición de veto de los socios de gobierno del PSOE (Unidas Podemos) que "no quieren que se siga". "Esto es un problema, pagan justos por pecadores", señalaba. De hecho, recuerda que existe un Observatorio de Defensa que controla cada seis meses con un informe en el Congreso el destino que se le da a las construcciones y el armamento que se vende para asegurar que no se rompen los principios de paz o los derechos humanos.

La política del PP hacía un llamamiento para que nos cierre de la planta de Airbus en Puerto Real, por el daño que puede suponer para la provincia de Cádiz porque "además lanza un mensaje muy negativo": que en la provincia de Cádiz es fácil cerrar industria. No solo se pierde empleo con el cierre del centro de trabajo también afecta a la industria auxiliar, lo que incluye, exponía, tareas de seguridad o de transporte, por ejemplo.

Ante esta situación el PP considera necesario que el Gobierno central "compense por la ruina a la que nos está llevando". Por eso exige que se recuperen los fondos de reindustralización especial que existían para la provincia de Cádiz hasta 2018. "Había planes específicos y fueron muy criticados porque la gestión no fue adecuada. Hay que modificar todo eso, para que las cosas que se hagan bien, que sea fácil acceder a los fondos por parte de las empresas, siempre justificando el gasto de los fondos. Pero tener que corregir una normativa no justifica que quiten los fondos reservados para la provincia de Cádiz. Pedimos por tanto que se ponga ese trato especial", detallaba María José García-Pelayo.

Desde las filas populares se quejan de que las empresas de la provincia tengan que acceder a la convocatoria general, que además tiene subvenciones recortadas un 27%. Eso se suma, apuntan, a que los fondos europeos para la recuperación Next Generation solo destinan el 7% de 24.198 millones de euros para industria, comercio y turismo "que además será controlado digitalmente desde el Gobierno de Pedro Sánchez". "Eso es un problema para una provincia que vive del turismo o del comercio, o de la industria", criticaba.

"Vamos a pelear esta proposición no de ley, vamos a dar la cara. Vamos a defender Navantia y Airbus, que solo tienen carga de trabajo cuando gobierna el PP. A los comerciantes, hosteleros le decimos que vamos a luchar por ellos.

La proposición no de ley ya está registrada en el Congreso de los Diputados y se debatirá en el próximo periodo de sesiones a partir de septiembre. "Espero que haya apoyo por parte de todos los partidos políticos", señalaba. José Loaiza añadió que su formación llevará esta propuesta al próximo pleno de la Diputación Provincial, que también será ya en septiembre.