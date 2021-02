El PP de San Fernando insiste con una moción en las ayudas directas y beneficios fiscales para salvar hostelería y comercio

El Partido Popular (PP) considera ayudas directas y beneficios fiscales como "el único camino posible para la supervivencia de la hostelería y el pequeño comercio ante la profunda crisis que atraviesa el sector". Por eso la formación reclama que la alcaldesa, Patricia Cavada, "ponga por encima de los dictados de su partido las necesidades del principal sector económico de San Fernando".

Las ayudas directas y los beneficios fiscales, insisten tanto el presidente local del PP, José Loaiza, como el diputado nacional José Ortiz, son la fórmula que deben aplicarse a todos los niveles, "tal y como señalan las políticas europeas y las ejecutadas Juanma Moreno al frente del gobierno andaluz".

España es, lamenta el diputado popular, el único país de Europa que no ha dado ayudas directas a la hostelería. "El PP pone en marcha medidas y ayudas directas porque un autónomo no vive con 900 euros porque tiene que seguir pagando sus cuotas. Ahora que se levantan las restricciones, pedimos un rebaja del cuatro por ciento en el IVA, porque la gente quiere pagar pero no puede, y pedimos que se mantengan los ERTES y el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social por su situación de agobio", plantea.

Ortiz recuerda que el pasado 4 de febrero el PSOE, Podemos y sus socios independentistas rechazaron en el Congreso de los Diputados las propuestas presentadas por el PP. "El Gobierno de Sánchez no sólo no da ayudas sino que también ha emprendido una cruzada fiscal", abunda. "Rechazando esta propuesta han condenado al cierre a cientos de negocios y la pérdida de miles de empleos. En la provincia de Cádiz hay más de 125.000 parados en el sector servicios -21.000 más que hace un año- a los que se unen los miles de trabajadores en ERTES. El sector estima que entre el 70-80% de los bares y restaurantes de la provincia se verán abocados a cerrar", añade.

El PP presentará una moción al próximo pleno "para garantizar la supervivencia del sector que más empleo y riqueza aporta a nuestra economía". Van en la línea de las propuestas presentadas al gobierno en estos meses. Así incide en la necesidad de paralizar el cobro de tributos y el incremento de las partidas destinadas a autónomos y pymes, así como la supresión de la burocracia con el objetivo de agilizar la concesión de ayudas y las tramitación del resto de medidas. La intención es paliar el daño que la pandemia está causando en la hostelería y los pequeños negocios locales.

"No es normal que todavía haya comerciantes y autónomos pertenecientes a la línea 1 y 2 que sigan sin recibir la subvención municipal por problemas burocráticos; y que de la línea 3, más de medio año después de anunciarse, no haya cobrado ni un comerciante. Como no es normal que en el presupuesto municipal de 2021 solo vaya a destinarse 10.000 euros a la dinamización comercial. Nuestras pymes no aguantan esta situación y es necesario que el gobierno municipal se involucre de verdad es revertir lo que va a convertirse en una verdadera catástrofe social y económica", defiende José Loaiza.