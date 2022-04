El PP de San Fernando advierte de que mantener a Claudia Márquez en el gobierno hace cómplice a Cavada

El Partido Popular (PP) de San Fernando exige el cese inmediato de la concejala socialista Claudia Márquez. La formación reacciona de esta forma al conocer la reestructuración que ha anunciado el gobierno tras la renuncia de Márquez como responsable de Desarrollo Urbano, y que no creen suficiente.

Los populares consideran que Márquez no puede permanecer ni un minuto más al frente de ninguna responsabilidad municipal "debido a las ilegalidades detectadas en las obras que se realizan en una finca de su propiedad". E insisten en que la alcaldesa, Patricia Cavada, tiene que apartarla del gobierno "o estaría situándose como cómplice y, por tanto, cooperadora necesaria de las irregularidades que la delegada de Urbanismo ha llevado a cabo en el procedimiento y ejecución de las obras perpetradas en su vivienda y que incumplen la normativa urbanística local vigente". La regidora, entienden, debe explicar urgentemente "qué motivos está ocultando para no cesarla, por qué continúa en el gobierno de la ciudad una concejala pese a la situación de desconfianza y rechazo generada por su actuación al frente del Urbanismo".

Para el PP, la alcaldesa socialista debe entender que las delegaciones municipales "no son cromos" y, por tanto, no pueden intercambiarse "como si de un simple juego se tratase". Las remodelaciones de los gobiernos se realizan persiguiendo el interés general de la población, advierten, "y no buscando enmascarar la mala praxis de una concejala de su partido que debería haber cesado en su puesto desde el primer momento en el que la simple sospecha de irregularidad se cernió sobre sus actuaciones municipales".

El cambio de puestos en el gobierno isleño es para la formación popular una confirmación -"Patricia Cavada expresa con claridad", dicen expresamente- de que las denuncian que han planteado "y que solo persiguen la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos, iguales para todos" son ciertas. A la vez la regidora será, dejan claro, "encubridora y cómplice" de lo que pudiera sentenciar la Justicia respecto a los hechos "políticamente reprobables" en los que se ha visto inmersa la concejala Claudia Márquez.

El PP exige de nuevo el cese de la edil como "salvaguarda" de la imagen del Ayuntamiento de San Fernando como la administración garante de los derechos y libertades de todos los isleños.