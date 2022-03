El PP de San Fernando, sobre la casa de Claudia Márquez: "Cualquier ciudadano estaría obligado a restituir las obras a su estado original, hay dos varas de medir con Cavada"

También el PP de San Fernando se ha pronunciado hoy tras conocer la reacción de la concejala Claudia Márquez al informe emitido por los técnicos municipales de Urbanismo tras revisar los expedientes de la obra de su casa a raíz de una denuncia presentada por esta formación política.

A juicio de los populares, el comunicado remitido por el equipo de gobierno "certifica que la denuncia realizada por el Partido Popular por presuntas ilegalidades cometidas por la delegada de Urbanismo de San Fernando en las obras de rehabilitación en una finca de su propiedad son absolutamente ciertas".

"Muy al contrario de lo que persigue hacer creer el gobierno de Patricia Cavada, no estamos ante un problema meramente administrativo, sino de ejecución de unas obras irregulares no permitidas por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH)", ha señalado el PP este miércoles.

Cualquier ciudadano que hubiese ejecutado en un inmueble protegido y catalogado las obras que ha realizado en su finca la concejala del PSOE "contaría con una sanción económica y estaría obligado a restituir las obras a su estado original", ha advertido la formación al señalar que "Hay dos varas de medir en el gobierno de Cavada".

"Hemos denunciado que en todo este asunto puede existir falsedad documental en algunos documentos aportados, lo que ha podido llevar a engaño a los técnicos municipales. Por tanto, incluso podríamos estar hablando de un delito", ha apuntado incluso el PP, que ha exigido que se haga público "en su totalidad" el informe elaborado por los técnicos municipales a raíz de la revisión del procedimiento. .

Los populares recuerdan, de igual forma, que los arquitectos que firman el proyecto de obra son compañeros de profesión de la concejala socialista -"que casualmente han sido adjudicatarios de proyectos municipales, contratos menores sin licitación pública"- por lo que son conocedores de las normas urbanísticas del Ayuntamiento y especialmente de las específicas, como es el caso del PEPRICH, que rigen en el urbanismo local de San Fernando.

"Muy al contrario de lo que quiere hacer creer el gobierno de Patricia Cavada a la opinión pública, lo que mueve al Partido Popular a denunciar unos hechos que cada vez adquieren más verosimilitud, es la defensa de los intereses generales de la ciudadanía. Esto no está circunscrito al ámbito privado como quieren hacer creer. Tener un cargo público o pertenecer a determinado partido no es un eximente para cumplir la Ley y las normas a las que todos estamos obligados. No hay atajos posibles", señala el PP.