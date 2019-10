El PP de San Fernando exige al subdelegado del Gobierno que se restablezca el transporte del CRMF

El PP de San Fernando ha requerido al subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Pacheco Calvo, que realice las gestiones necesarias para restablecer el servicio de transporte de usuarios del Centro de Rehabilitación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), eliminado "arbitrariamente y sin tener en cuenta los perjuicios que esta decisión está teniendo en el colectivo". La concejala popular Malu del Río ha involucrado también a la alcaldesa, Patricia Cavada, porque "tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos, especialmente de quienes más necesitamos el apoyo de las administraciones".

Del Río se hace eco de la denuncia de un grupo de alumnos del CRMF isleño que ha pedido públicamente ayuda ante una situación que impide a muchos de los usuarios de estas instalaciones –la mayoría con grados superiores al 75% de discapacidad física– acudir en condiciones normales. "No entendemos la cancelación de este servicio desde los servicios centrales ya que lo consideramos un derecho fundamental. Muchos usamos este lugar como centro de día (quitándonos parte o la totalidad de la ley de la dependencia por tener este servicio) y nos comunican desde el Imserso que no es un servicio preferente y que por eso lo eliminan de la partida presupuestaria, lo cual no entendemos de ninguna manera, y más un servicio que lleva realizándose desde hace 25 años”, es la denuncia del colectivo a la que se refieren los populares.

La formación critica la decisión de Manuel Martínez, director general del Imserso nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez. A los usuarios del CRMF "les resulta inviable coger dos o tres autobuses o realizar trayectos de 45 minutos en silla de ruedas para llegar al centro, y todo ello sin tener en cuenta los días en que las condiciones meteorológicas sean adversas", recuerda Malu del Río.