El PP de San Fernando destaca las ayudas para el ocio nocturno y el ocio infantil de la Junta

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha destacado las medidas que la Junta de Andalucía está tomando para apoyar a los autónomos y pymes ante la crisis sanitaria y económica que se vive por la covid-19. En esta ocasión ha ofrecido datos de las dos más recientes: la ayuda al ocio, al ocio nocturno y al ocio infantil que están sufriendo las consecuencias de las restricciones y las ayudas a pymes industriales.

El parlamentario andaluz Alfonso Candón ha recordado los 300 euros aportados a los autónomos que se han quedado de los fondos del Estado y que incluyen por ejemplo a los mutualistas; las ayudas a artesanos o los 9.000 a 15.000 euros de la Sociedad de Garantía Recíproca para líneas de microcréditos.

Hasta 9 millones de euros, destaca el dirigente popular, se han previsto para el gasto del arrendamiento de locales u otros espacios donde realicen su actividad los autónomos del ocio, el ocio nocturno y el ocio infantil. Se podrán beneficiar unas 9.400 personas, con una cuantía entre 900 y 1.200 euros para el ocio el general; y entre 1.200 y 4.000 euros para ocio nocturno y ocio infantil. "Ya están en vigor", apunta Candón. "Es una reivindicación del sector", apunta.

"En estos meses no han faltado el apoyo y las medidas urgentes y extraordinarias que el Gobierno andaluz está llevando a cabo dentro de sus competencias para rescatar a los emprendedores y los autónomo", expone Alfonso Candón. Uno de cada tres autónomos de España es andaluz, ha ofrecido como dato.

Otra medida que se aprobaron el miércoles se centra en el sector industrial, y van destinadas a empresas que tengan más de 9 empleados y menos de 250 que hayan registrado en el primer semestre de 2020 una caída de las cifras de negocio del más del 25% respecto al mismo periodo de 2019. La partida de 50 millones de euros será para ayudas de hasta 300.000 euros que permitan a estas empresas tener capital circulante para pagar a proveedores, suministros, alquiler, nóminas y recuperar su nivel de actividad.

El presidente del PP isleño, José Loaiza, contraponía estas ayudas con las aportadas por el gobierno de San Fernando que, a pesar de haberse convocado hace unos meses, solo están resueltas en dos de las tres líneas de ayuda y que, insiste el dirigente popular, no se han abonado todavía. "Son pequeñas, pero son ayudas. Le pedimos velocidad, si no no sirven, no consiguen salvar la economía local", defiende.