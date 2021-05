El PP de San Fernando pide explicaciones por la paralización de las ayudas al alquiler de 2020

La concejala de PP María José de Alba ha recordado hoy que una convocatoria de ayudas municipales al alquiler similar a la que ayer publicó el Ayuntamiento de San Fernando en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) -y con la misma cuantía, 100.000 euros- se lanzó en el pasado mes de octubre "pero nunca llegó a materializarse".

A pesar de que dichas ayudas fueron igualmente publicadas en el BOP, el proceso -afirma De Alba- no se continuó desde el equipo de gobierno por razones que nunca se han llegado a explicar a pesar de que en reiteradas ocasiones los populares han preguntado por ello.

En dicha convocatoria, ha explicado De Alba, se especificaba que el plazo para la presentación de las oportunas solicitudes para optar a las ayudas se abrirái "tras su publicación en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento", algo que nunca llegó a producirse a pesar de que desde el ejecutivo de Patricia Cavada se anunciaron dichas subvenciones y se alardeó de la medida adoptada en plena pandemia.

No hubo ayudas al alquiler, ha insistido De Alba. Aquello quedó en nada. Y nada se ha sabido hasta que ayer el BOP volvió a publicar la convocatoria de ayudas, aunque esta vez para el ejercicio de 2021.

En este caso, ha precisado la concejala del PP isleño, sí se ha concretado que el periodo para la presentación de solicitudes es de 20 días a partir de la publicación en el propio boletín, que viene a ser lo habitual en este tipo de resoluciones. Es decir, que dese hoy mismo se pueden solicitar ya estas ayudas al Ayuntamiento.

El PP, no obstante, sigue echando en falta una explicación acerca de las razones que llevaron a parar las ayudas al alquiler del año pasado tras su publicación en el BOP, lo que impidió que numerosos isleños pudieran optar a dicha subvencion en un momento especialmente complicado por la crisis desatada por la pandemia. "Y además, si ese dinero no se gastó, nos preguntamos por qué no se ha utilizado este año, en el que podrían haberse convocado ayudas por 200.000 euros", lamenta De Alba.