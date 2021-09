El PP de San Fernando denuncia que el Teatro de las Cortes sigue cerrado y sin programación

La concejala del PP de San Fernando, María José de Alba, ha preguntado al gobierno municipal por la situación en que se encuentra la gestión del Real Teatro de las Cortes, cerrado desde finales del pasado año.

"Una vez que en diciembre de 2020 el ejecutivo de Patricia Cavada anunció la resolución del contrato con la entonces adjudicataria de ese servicio, el coliseo isleño cerró sus puertas a la espera de retomar la actividad para la temporada otoño-invierno con una nueva empresa al frente del mismo", recuerdan los populares.

De Alba apunta que la última noticia que se tiene al respecto data del pasado 13 de marzo, cuando la delegada municipal de Cultura señalaba que el Ayuntamiento isleños ya tenía "listos" los pliegos del nuevo contrato, y esperaba "subirlos pronto" a la plataforma de contratación del Estado e iniciar así los trámites para contar con una nueva empresa que se haga cargo del Teatro, "aunque esto ya sería para la temporada de otoño", señala el PP que afirmaba entonces la concejala socialista.

Transcurridos casi seis meses desde aquel anuncio, lamenta el PP, el gobierno de Cavada continúa sin sacar a concurso público la gestión del teatro isleño, por lo que difícilmente podrá desarrollarse la programación cultural habitual.

"Lamentamos que San Fernando se quede sin programación teatral por la incompetencia del gobierno municipal", señala De Alba. "De hecho, los presupuestos de Cavada para 2021 sí cuentan con 225.000 euros, consignados tanto para la programación cultural como para el funcionamiento del Real Teatro de las Cortes".

Desde el PP se subraya el hecho de que, pese a contar con dinero suficiente, el Teatro, casi con toda probabilidad, vaya a permanecer sin programación cultural todo el año 2021. "Queremos que la alcaldesa dé explicaciones de este desastre en la gestión del único teatro que tiene San Fernando. Qué excusas pondrá si es que, al menos, se digna a contestar a nuestras preguntas", señala la edil popular.

Para la formación, el estado del Teatro de las Cortes "se suma a la decadencia cultural que el gobierno del PSOE ha sumido a San Fernando, una ciudad que por decisión de la alcaldesa socialista también perdió su Museo Histórico Municipal y que ha visto como se cerraba la Casa de la Cultura sin contar con una ubicación alternativa".

"Estamos en un momento muy oscuro, la cultura no pasa por su mejor momento en una ciudad que, como San Fernando, siempre ha abrazado el mundo de las artes. El Ayuntamiento en vez de fomentar, restringe el acceso a la cultura. Tenemos bibliotecas públicas en las que la falta de personal impide el préstamo de libros, no hay exposiciones, concursos que fomenten la creación artística; incluso los carteles municipales se adjudican a dedo. No hay actividad cultural mas allá que lo que depare la obligatoria programación veraniega. Desde el PP pedimos al gobierno municipal que se tome en serio la cultura, que es uno de los pilares de nuestra sociedad y una seña de identidad de los isleños", expone.