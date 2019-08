Todo a punto para una Noche en Blanco en San Fernando

La Noche en Blanco se dispone hoy a revalidar su éxito de público coincidiendo con su décima edición. Desde las 20.00 horas y hasta la madrugada hay programadas más de 30 actividades diferentes en torno al centro de la ciudad: música en directo, moda, pintura, apertura de monumentos, actividades para los más pequeños...

Las actuaciones –a partir de las 22.30 horas– de los grupos The Agapornis y The Lucilles, en la plaza de la Iglesia, centrarán la velada que, en el interior del Teatro de las Cortes, contará también con la actuación de la orquesta The Playbillers (21.30 horas) y su especial dedicatoria a los musicales de Broadway. Las invitaciones para el concierto ya se han agotado.

Habrá también a esa misma hora y en distintos escenarios del centro música en directo, con Retroversión, Silvia Bouzo, Sincronizados, Monkey Python, Rodrila y Los Katrina, que actuarán entre las calles San Rafael y Rosario e inmediaciones. Bastará dar un paseo para encontrarse con música en cada esquina.

En La Ceterilla (Zaporito) ofrecerá también un concierto a medianoche Super Agente 86 y David Luque Sánchez lo hará en la plaza del Carmen a las 22.00 horas.

Aunque habrá más propuestas, como la actuación de la rondalla Evocación Isleña en la Alameda y la posterior exhibición de bailes de salón a cargo de Glamour o la gymkhana La Isla de los tesoros para los más pequeños de la casa (a partir de los 20.00 horas y previa inscripción en Turismo).

El Museo Naval, la casa natal de Camarón, la fragua de la calle Amargura y el castillo de San Romualdo podrán visitarse entre las 20.00 y las 00.00 horas y el Observatorio de Marina, entre las 21.35 y las 23.40 horas.

Un certamen de pintura rápida que se repartirá entre la Alameda, la plaza del Rey y la plaza de la Iglesia con la colaboración de Espacio Uno ofrecerá también otra perspectiva diferente de esta velada, en la que habrá un pasacalle -entre las 22.00 y las 23.00 horas- a cargo de Big Dancers (también en la plaza del Rey).

Entre las propuestas se suma el Castillo de San Romualdo con un vuelo nocturno de cometas a partir de las 22.00 horas y una exhibición de danza aérea, que tendrá dos pases: a las 21.30 y a las 23.20 horas.

La Fundación Legado de Las Cortes repite con la exposición Novena Escuadrilla Virtual Meeting y la simulación de vuelo a bordo de un harrier, en su sede del antiguo colegio Manuel Roldán a partir de las 22.00 horas y previa solicitud a fundacion.legadodelascortes@gmail.com

Frente a la Compañía de María se llevará a cabo una performance del grupo Estratería a las 22.00 y a las 23.00 horas.

Y en la casa natal de Camarón podrá verse también la exposición El nacimiento de una guitarra, a cargo del luthier Rafael Romero.

Habrá también una exhibición de pilates a partir de las 20.00 horas en plena calle Real en colaboración con el centro En Buenas Manos. Previamente, a las 9.30 horas, se llevará a cabo también una masterclass en la playa de Camposoto.