Medalla de la Ciudad de San Fernando para Juan García Cubillana, el médico de varias generaciones

Arropado por su numerosísima familia -11 hijos, 27 nietos y 12 bisnietos- el veterano pediatra isleño Juan García Cubillana (93 años) ha sido distinguido esta tarde con la Medalla de la Ciudad en el transcurso de un acto a la par solemne y emotivo que ha tenido lugar en el Teatro de las Cortes.

García Cubillana, visiblemente emocionado, ha recibido la distinción de manos de la alcaldesa, Patricia Cavada, después de que José Enrique de Benito Dorronzoro -presidente de la Academia de San Romualdo, de la que el homenajeado es miembro de honor- relatara su vida ejemplar, haciendo especial hincapié tanto en su potente personalidad como vocación de servicio, así como en su "constancia", "voluntad" e "intensísimo trabajo" y "determinación".

El reconocimiento ha tenido esa doble faceta. De un lado, la de los méritos indiscutibles de Juan García Cubillana a lo largo de su dilatada trayectoria como médico, pediatra, militar... Desde la consulta de la calle San José hasta la dirección del hospital de San Carlos. Y, por otro, la más emotiva y familiar, la que ha insistido en el homenajeado como una persona verdaderamente única y un isleño de pro.

"Dios me ha otorgado alcanzar una edad longeva, con un aceptable estado de salud, pudiendo disfrutar, día a día y con ilusión, del especial sabor e idiosincrasia de nuestra ciudad, junto al aprecio de convecinos y amigos, lo que colma y justifica plenamente mi continuidad vital", ha afirmado Juan García Cubillana al tomar la palabra tras recibir la Medalla de la Ciudad.

"Este inesperado homenaje de concesión de la Medalla de la Ciudad ha despertado en mí un profundo y entrañable sentimiento de agradecimiento y, si cabe, de mayor isleñismo", ha admitido tras insistir -visiblemente emocionado- en su profundo agradecimiento a La Isla, a la Corporación Municipal -por promover este expediente de honores y distinciones- y a las numerosas adhesiones recibidas que han apoyado la causa en estos últimos meses.

A ese "profundo y encendido isleñismo" que pone de manifiesto su amor a la ciudad ha aludido también la alcaldesa, Patricia Cavada, durante la intervención que ha cerrado el acto en el Teatro de las Cortes. "San Fernando te debe mucho", ha admitido la regidora.

"Son muchos los isleños e isleñas que me han parado y me siguen parando por la calle para recordarme tu entrega; para hablarme con cariño y apasionamiento de lo que hiciste por sus familiares, muy humildes, en épocas mucho más duras en las que la sanidad no era ni tan universal ni tan gratuita como ahora; y que tenemos que trabajando para que siga siéndolo, para narrarme cómo salías corriendo ante las llamadas para atender cada emergencia, y cómo consolabas y reconfortabas a los enfermos y sus familiares; para recordarme cómo pusiste en marcha campañas de vacunación para salvar las vidas de tus paisanos. Sin desfallecer, sin mirar el reloj, robando horas al descanso y a los tuyos".

Cavada, más allá del innegable reconocimiento personal, ha comparado a Juan García Cubillana con un espejo "que muestra la mejor cara de la sociedad".

"Eres un absoluto ejemplo para nosotros y nosotras. Un prohombre, un intelectual, que también ha divulgado, formado, que sigue siendo miembro de academias y ateneos, autor de publicaciones. Un verdadero hombre de ciencias y también de letras. Un maestro", ha sentenciado la alcaldesa al cerrar el homenaje.

El pediatra distinguido, por su parte, ha insistido en ese amor que profesa a La Isla desde su infancia sin resistirse a comentar alguna que otra anécdota, como aquella en la que estuvo a punto de mudarse a Madrid e, incluso, dio la entrada para un piso de la Mutua Médica. "Al contemplar desde la esquina la casa asignada, en presencia del funcionario, miré a mi mujer y le dije: Ina, ¿sabes en qué estoy pensando? Y me contestó: Lo mismo que yo, ¡vámonos para La Isla!".

En este retrato de su vida y personalidad que se ha dibujado durante el acto de entrega de la Medalla de la Ciudad ha participado también directamente su familia: su nieta, María Morales García Cubillana; y su hijo, también pediatra, Juan Manuel García Cubillana; que se han encargado de dar las pinceladas más cercanas y emotivas sin poder reprimir la emoción.

"Es tan bonito ir por la calle contigo y ver como personas con las que nos cruzamos te paran, te saludan y te tienen tanto cariño... Abuelo, estamos muy orgullosos de ti", ha reconocido su nieta antes de compartir con el público algunos recuerdos familiares que han servido para ilustrar cómo es Juan García Cubillana.

"Desde pequeños recordamos a nuestro padre siempre trabajando, en movimiento. En su destino militar por la mañana y por las tardes en la consulta junto a nuestra madre. Ambos incansables y laboriosos. Era muy frecuente de noche que llegara a la casa familiar una o más urgencias de niños o adultos. Al provenir de una familia humilde, nuestro padre nos educó en la ética del esfuerzo, la cultura, en la lectura y las humanidades, así como en evitar el culto al hedonismo", ha recordado, por otro lado, su hijo.

"Somos nosotros los que debemos estar agradecidos a Juan García Cubillana por su ejemplo, por el modelo de una vida dedicada a los demás, por su determinación, su fortaleza en tiempos difíciles, por enseñarnos a lograr, partiendo de sus origen modesto, las más altas metas", apuntó también en la glosa José Enrique de Benito.

Prácticamente todas las personas que han intervenido en el acto han recordado también al que fuera el amor de su vida, su mujer Manuela de la Cruz Belizón, ya fallecida, a la que el propio homenajeado ha aludido también con gran cariño.

Además de una nutrida representación de la Corporación Municipal, en el acto de entrega de la Medalla de la Ciudad a Juan García Cubillana han estado presentes el general de división Rafael Roldán Tudela, Comandante General de la Infantería de Marina; Juan Antonio Repetto López, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz; Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz; y Joaquín Ortiz Tardío, presidente de honor de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura.

También han arropado el acto adhiriéndose así al acto colectivos como las Federaciones de AA.VV. Isla de León y Esteros y Salinas, el Consejo de Hermandades y Cofradías, la Federación Isleña de Peñas y Entidades y la Asociación de Comerciantes de San Fernando, así como -ya a título individual- otras hermandades, asociaciones vecinales, de ayuda mutua, clubes deportivos y culturales de La Isla.