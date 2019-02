Luz verde en el pleno a los contratos de ayuda a domicilio y deportes

También estaban presentes algunas de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio , cuyo nuevo contrato se ha adjudicado a la empresa Claros SCA de Interés Social por 14,26 euros la hora . Desde el gobierno municipal, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, defendía las mejoras de las condiciones del contrato , entre otras cosas con el aumento del coste de la hora para que la concesionaria cumpla con el convenio sectorial. A pesar de ello, desde Sí se puede el concejal Emilio Rodríguez lamentaba que no se hubieran tenido en cuenta todas las demandas de las trabajadoras y que no se hubiera apostado por la remunicipalización del servicio.

La cuestión laboral en el contrato de deportes

El gran contrato de deportes se trató una segunda vez en el pleno, con la moción de Sí se puede para que se aceleraran los trámites de la adjudicación. Mientras el portavoz de la formación morada, Ernesto Díaz, advertía de que el calendario de trabajo no se presenta anualmente como exige el convenio colectivo, de que a empleados de socorrismo y monitores no se les paga el IPC como recoge el convenio o de que hay trabajadores adscritos a Deportes que no cobran el plus de deportes; la concejala responsable, Maite Lebrero, tiraba de ironía en su respuesta. Su grupo, solo ha ido, le señaló, a una de las cuatro mesas de contratación que se han celebrado desde junio para la adjudicación del contrato; y no habla para plantear estas cuestiones, advirtió, con la representación de la mayoría de los trabajadores que está en negociación con la empresa adjudicataria para entrar en el nuevo contrato en el mejor clima posible.