Loaiza plantea hoteles en la Huerta de la Compañía

Pueden construirse hoteles a menos de un kilómetro de la playa de Camposoto. Es una de las propuestas electorales que ha lanzado hoy el candidato del PP, José Loaiza. Se refiere a los terrenos de la Huerta de la Compañía, unos 100.000 metros cuadrados sujetos a un convenio con el Obispado para la construcción de un centro universitario privado que se remonta al año 2005 y que hace tiempo que fue descartado. De hecho, hace justo un año que la Junta de Gobierno Local anunció la aprobación definitiva del proyecto de adquisión de los terrenos con la intención de recuperar las riendas de ese desarrollo, si bien desde entonces -señala el PP- no se ha vuelto a saber nada más al respecto. Para los populares no hay otra opción mejor que impulsar allí la construcción de un hotel dada su cercanía y buena comunicación con la playa. "Cavada tiene suelos a un kilómetro de la playa en los que podría haber empezado a plantear la construcción de un hotel pero no ha hecho nada. Luego exige terrenos a Defensa", lamentó Loaiza.

De hecho, la propuesta electoral que el PP ha puesto sobe la mesa con vistas a las próximas elecciones municipales incide en los nulos avances que en el mandato de Cavada ha habido con respecto al planeamiento. Así que a los terrenos de la Huerta de la Compañía suma otras dos importantes bolsas de suelo que aguardan desde hace años su desarrollo: los terrenos de la extinta Fábrica de San Carlos (FSC), 132.614 metros cuadrados y los de los polvorines de Punta Cantera, casi medio millón de metros cuadrados. Ni en un caso ni en otro se han dado pasos adelante en estos cuatro años, ha recordado el PP. Y eso a pesar de las enormes posibilidades que ambas bolsas de suelo tienen. En el caso de los polvorines -advierte Loaiza- existía un acuerdo con Defensa y con el resto de propietarios para afrontar el desarrollo de los suelos, un convenio que ahora ha expirado. El Plan de Protección del Litoral que frenó durante un tiempo su desarrollo, si bien -puntualizó el candidato popular- hace ya dos años que dicho plan está suspendido y no se han retomado los planes.

En definitiva, dice el PP, se trata de tres bolsas de suelo que en conjunto rozan los 750.000 metros cuadrados "y que Cavada no ha sido capaz de poner en valor": "Son terrenos para equipamiento hotelero y de la ciudad, para infraestructuras, para el desarrolllo de la ciudad...", apuntó.