Loaiza advierte de que la Junta no ha recibido notificación de Costas por las casetas de La Casería

El Partido Popular (PP) exige al gobierno de San Fernando que aclare las informaciones ofrecidas el viernes acerca de la comunicación de Costas en las que señala a la Junta de Andalucía como la administración competente para pronunciarse sobre la declaración de interés público con la que se pretende evitar el derribo de las casetas de la playa de La Casería. "Medio Ambiente no ha recibido nada", advierte del portavoz municipal, José Loaiza.

"Que se hablara en la junta de portavoces del lunes de las casetas de La Casería es una verdad a medias. Plantearnos si queremos hablar no sirve. Le exigimos que convoca una junta específica para que nos muestren toda la información existente, todos los papeles", explica el dirigente popular que habla de falta de transparencia.

El PP se queja de que el gobierno municipal transmitiera a los afectados de las casetas de la playa de La Casería que el informe de la Junta de Andalucía era negativo. "Y el delegado territorial nos ha insistido en que ellos no han elaborado ningún informe. De hecho, está dispuesto a iniciar el expediente, que necesitará los informes preceptivos, tanto de Costas como del Ayuntamiento", recuerda el líder popular. Sin embargo, añade, para ello es necesaria la paralización cautelar la demolición de las casetas, por que la tramitación se puede prolongar.

La formación vuelva a criticar a Cavada porque aseguran que desde el equipo de gobierno no comenzaron a moverse, a pesar de la aprobación de la declaración de interés público en un pleno en noviembre, hasta que los partidos de la oposición no acudieron a la reunión convocada por la asociación de vecinos La Inmaculada de La Casería. "Tiene que explicar por qué no quiso reunirse con nosotros y los vecinos. Por qué pide unidad y hace eso", insiste.

El presidente local del PP señala directamente a la regidora como responsable de esta situación, "ella fue la que pidió que el expediente de demolición se iniciara". Por eso, frente a sus peticiones de unidad y de paralización del derribo, le conmina a que se lo pida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Cavada no quiere unidad cuando oculta datos. Que ejerza unidad no que la pida. Los vecinos quieren claridad, no engaño", deja claro Loaiza, que espera que la moción conjunta que toda la oposición presenta al pleno del jueves se apruebe "ya que quiere unidad".