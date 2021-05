La oposición se une para exigir al gobierno de San Fernando que salve las casetas de La Casería

Todas las fuerzas políticas de la oposición del Ayuntamiento de San Fernando se han unido para exigir al gobierno local que salve las casetas de la playa de La Casería, que se enfrente a Costas para impedir el derribo de estas estructuras que acabaría con un enclave que es seña de identidad de la ciudad. PP, AxSí, Vox y Podemos hacen visible su frente común -que ya mostraron el viernes pasado en una reunión con los vecinos del barrio- consideran que desde el equipo de gobierno no se está haciendo lo suficiente para plantar cara a Costas y para demandar celeridad en los informes necesarios para avanzar en la declaración de interés general que podría hacer que espacio se mantenga tal como existe. Han presentado una moción conjunta para que debata en el pleno.

Legalmente el procedimiento abierto por Costas tiene fundamentos, por ese el caso debe acogerse a la excepción a la norma, recuerda el portavoz del Partido Popular (PP), José Loaiza, que se refiere a la declaración de interés general de este enclave. "Es una cuestión de voluntad política", matiza. Por eso, reclama a la alcaldesa, Patricia Cavada, que pida a la ministra de Transición Ecológica que abra el expediente.

"Necesitamos y exigimos el compromiso firme de este gobierno que desde hace mucho tiempo ya tendrían que haber exigido a Costas la paralización el derribo que se justifica en un supuesto proyecto de mejora y la adecuación del territorio que hoy por hoy es apenas la redacción de un borrador", expone la portavoz de Podemos, Ana Rojas.

La declaración de interés general, deja claro el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, tendría que haberse tramitado en verano, "cuando la señora Cavada tiene conocimiento de las intenciones Costas". "Es la mayor autoridad de la ciudad, también del PSOE, y será la máxima responsable de lo que pase en La Casería", advierte. Para Loaiza, es la propia regidora "la que ha impulsado esto, que no engañe". Ambos dirigentes consideran que Cavada solo ha reaccionado al ver la oposición que ha habido entre la ciudadanía y los vecinos y pescadores del barrio. "Lo que hace son gestos de cara a la galería", apunta Romero. "Esta situación es consecuencia de tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía", abunda Zambrano.

La alcaldesa cuenta con la unión que hoy mismo ha reclamado, aclara Loaiza, pero todas las formaciones lamentan que no haya habido ningún avance desde que en noviembre se aprobó el inicio del expediente de declaración de interés general, mientras que Costas ha continuado sus planes. Ya se ha licitado por ejemplo el contrato para el derribo, también la redacción del proyecto de regeneración pero en este caso con un plazo de 12 meses. "Celeridad para el derribo, y lentitud para todo lo demás", lamenta el líder andalucista.

La formación morada vuelve a preguntar a Costas qué va a hacer, igual que hace tres meses, tiempo en el que no han obtenido respuesta. "Ni sobre el proyecto concreto, ni sobre los puestos de trabajo que se perderían ni los damnificados de toda esa zona", añade Rojas. "No se puede perder un puesto de trabajo, no se puede perder un enclave como el de La Casería", insiste.

Piden explicaciones a todas las administraciones: a Costas, a la Junta para que emita su informe sobre la declaración de interés público y al Ayuntamiento, porque "Cavada tiene que reclamar a su color político sobre lo que van a hacer con nuestra ciudad". En ese sentido, reclaman que se informe a la oposición del estado de la declaración, de la documentación oficial existente.

La oposición insiste en la defensa de este enclave, patrimonio de La Isla, un recurso turístico esencial, y de los puestos de trabajo de la hostelería y la pesca artesanal que se desarrolla en la zona, un espacio que cuenta con casi un siglo de historia, décadas. "Se pierden puestos de trabajo y se pierde identidad".