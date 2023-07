La Isla flamenca queda inaugurada un nuevo verano

La Isla Ciudad Flamenca ya ha arrancado. Sus 42 días de actividades se inician una edición más con un gran evento, en esta ocasión con una noche de cante grande para todos los públicos y con Pedro Heredia Reyes, Pedro El Granaíno, como figura principal del cartel.

El flamenco isleño es más que Camarón, pero José Monje Cruz ocupa una gran parte con su leyenda siempre presente. No podía ser menos en la cita en el parque Almirante Laulhé, con un auditorio y su entorno repleto de ciudadanos que no quisieron perderse esta propuesta de ocio y cultura. Más cuando uno de los cantaores que ofreció su talento ante los presentes era un reconocido "camaronero". En la previa el artista de Granada dejaba clara su devoción, "es el artista más grande de España", de todos los tiempos habidos y por haber, matizaba, y su recital no se desvió de ese camino para regocijo de los presentes. Con Camarón impregnando su propuesta, en la que no faltaron soleás y seguiriyas, Pedro El Granaíno también miró a la tierra donde actuaba.

Antes de subirse a las tablas, el público pudo disfrutar de un paisano como El Niño el Parque que se dejó la garganta. Después sería el turno de Remedios Reyes, la chiclanera, que demostró su arte.

Mañana se inaugura en el Güichi de Las Cortes a las 20:00 horas la exposición 10 años del Festival La Isla Ciudad Flamenca que también expondrá una parte en la Casa Natal de Camarón desde el martes. A las 21:30 horas actúa Alba Bazán. en el Balcón de la Calle Las Cortes.