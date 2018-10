Javier Cano (Cs) niega que haya contradicción entre su postura sobre la liberación de la playa y la del grupo municipal

"Ciudadanos siempre estará a favor de la desafectación de terrenos militares, siempre y cuando el Ministerio de Defensa no los necesite", explica el diputado nacional de Cs Javier Cano, que advierte de que es ese no es el caso del kilómetro de playa de Camposoto por las prácticas de tiro de arma corta que se realizan en las inmediaciones. El político isleño argumenta las razones de su posicionamiento hace unos días en el comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ante la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos para que en seis meses el Ministerio de Defensa libere el tramo de playa en manos del Ejército de Tierra. En concreto, Cano se abstuvo en el punto y arguyó cuestiones de "defensa nacional". El campo de tiro situado junto a la playa "sigue siendo imprescindible para el CEFOT 2 (Centro de Formación de Tropa)" del Acuartelamiento deCamposoto, defiende, a partir de la contestación que Defensa le remitió a una de sus preguntas en el Congreso. Por eso cree que una exigencia con un plazo definido como la que planteaba Unidos Podemos no es lo más adecuado para esta situación. "Todos conocemos las graves consecuencias de aquellas políticas que postulaban que los militares se fueran de San Fernando. El resultado fue el traslado de dependencias militares a otras ciudades y con ello la pérdida de ingresos económicos y aumento del paro en la Isla", señala el diputado de Cs por la provincia de Cádiz.No hay, deja claro además el dirigente de la formación naranja, contradicción entre su postura y la del grupo municipal puesto que, precisamente, la moción que se tramitó en el Ayuntamiento recibió el apoyo del concejales de Ciudadanos "porque se limitaba a solicitar la liberación de la playa y no fijaba un plazo de seis meses para ello".