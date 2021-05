IU reclama a la Junta la vacunación contra el covid de residentes y personal del CRMF en San Fernando

Izquierda Unida (IU) reclama a la Junta de Andalucía que programe la vacunación contra la covid-19 de los residentes y el personal del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del Imserso en San Fernando. La formación se hace eco de las quejas de usuarios y profesionales por no haber recibido la vacuna, excepto las correspondientes por edad, a pesar de ser un centro socio sanitario. IU llevara este asunto al Parlamento andaluz "para intentar conocer los motivos por los que aún no se ha vacunado al centro, así como la fecha prevista para las vacunaciones".

El responsable de Organización de IU Cádiz, José Luis Bueno, el adjunto a Organización y secretario provincial del PCA, Samuel Versaci y el coordinador local de IU en San Fernando, Gonzalo Alías, se han reunido en el centro con los usuarios que trasladaron a IU la situación en la que se encuentran.

Ángel Cano, en representación de todos los usuarios del centro, les explicó que han tenido "dos brotes de Covid en nuestro centro con todos nosotros aislados sin poder salir de nuestras habitaciones durante un mes". "Nos realizan test de antígenos enfermeras que no están vacunadas y nos dan clase profesoras que no están vacunadas. Nos hemos visto sometidos a aislamientos preventivos en el centro por el riesgo de contagio, y seguimos sin saber fecha de vacunaciones, estamos desesperados", apuntó. Es el único centro de estas características del Imserso en toda España que aún no sido completamente vacunado.

José Luis Bueno considera "lamentable que un centro socio sanitario como este, en el que conviven diariamente más de 90 personas entre internos y trabajadores, no haya sido considerado prioritario por la Junta de Andalucía en su calendario de vacunaciones, no haya recibido aún la primera dosis de la vacuna y no tiene siquiera fecha programada para la vacunación". "No es comprensible" que le centro se encuentre en el "limbo" cuando el proceso de vacunación ha avanzado en residencias o en centros médicos.

"Nos hemos comprometido con estas personas a llevar desde Izquierda Unida al Parlamento andaluz y otras instancias e instituciones esta problemática para averiguar, por un lado, el motivo de este retraso en la vacunación, y por el otro, hacer todo lo posible para que estas personas reciban ya la vacuna contra la covid-19".

La dirección del centro remitió los datos de todos los residentes y trabajadores a la Junta de Andalucía en el mes de febrero y según ha podido saber IU, el comité de Seguridad y Salud de la Administración General del Estado de la provincia ha remitido dos escritos a la Consejería de Salud interesándose por este retraso. La Subdelegación del Gobierno está también al tanto de esta situación, aunque hasta el momento ninguna de las gestiones ha provocado la respuesta deseada, que reciban la vacuna lo antes posible.